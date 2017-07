Los vecinos de Valdeolleros rechazan la peatonalización sin consenso

La Asociación de Vecinos San Acisclo de Valdeolleros manifestó ayer su "malestar" por los procesos de peatonalización llevados a cabo por el Ayuntamiento "sin la aprobación y el consenso de los vecinos, que son los principales afectados". La asociación destacó que no está en contra de las peatonalizaciones en sí, "sino de la manera de llevarlas a cabo en su planificación". El colectivo insistió en que "toda peatonalización debe proceder de un consenso en donde todos los actores intervinientes (vecinos y vecinas, comercio, hostelería, servicio público, taxis..) deben poner de manifiesto sus posiciones y llegar a acuerdos en beneficio de todos".

El colectivo defendió que las peatonalizaciones deberían tratarse "justamente" en los órganos donde están representados todos los sectores, "esto es, la Junta Municipal de Distrito y el Consejo de Distrito, que es donde se deben tomar las decisiones, atendiendo al consenso". Esta asociación vecinal, "como integrante del Consejo del Distrito Norte", siempre ha expuesto su oposición a la peatonalización de las calles Santa Rosa, la Higuera y la Avenida de los Almogávares. "Este posicionamiento no es el fruto de un capricho o de un interés particular, sino que se produce tras intensos debates y por entender que la peatonalización de estas calles solo beneficia a un sector y no redunda en el bienestar ciudadano", defendió.