Los vecinos urgen al Consistorio a retirar los veladores que incumplen la norma

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara considera totalmente insuficiente la delimitación de las zonas de veladores con cinta y exige al Ayuntamiento de Córdoba que retire de inmediato las instalaciones que incumplan las normas. Al-Zahara recuerda que el objetivo de la Mesa de Veladores es evitar los incumplimientos que aún se siguen produciendo. "Si los veladores están delimitados en un plano técnico, es necesario que la Gerencia de Urbanismo y la Policía Local hagan cumplir lo acordado y se acabe con la sensación de impunidad", defienden.

Al-Zahara ha solicitado en varias ocasiones al delegado municipal de Urbanismo, Pedro García, que convoque una nueva Mesa de Veladores para valorar lo realizado y conseguido hasta el momento. En este sentido, el colectivo vecinal insiste en que aún quedan zonas (como la avenida de Barcelona, la avenida del Aeropuerto, Antonio Maura y otros lugares) "donde la convivencia se ve alterada por la imposición de negocios que usan lo que es de todos, la vía pública, para su beneficio privado, sin respetar el espacio necesario que garantice la accesibilidad y el disfrute colectivo".

Algunos de los incumplimientos que denuncia Al-Zahara son que "aún no se haya retirado ni un solo velador, así como la permanencia en la calle La Plata o en San Hipólito más veladores de los autorizados o con más sillas y mesas". También que "siguen manteniéndose jardines particulares en la Ribera o mesas altas junto a las fachadas que se suman a las ya existentes; existen veladores en zonas ajardinadas como los del Mercado Victoria, donde se ofrece una mala imagen de la ciudad con mesas y sillas en plena vía pública mientras el negocio está cerrado".

Al-Zahara ha vuelto a solicitar una reunión de la Mesa de Veladores y una política más decidida, menos efectista y más eficaz. La federación vecinal considera que en la vía pública siguen mandando los incumplidores, los que no pagan su ocupación y los que no respetan la convivencia, en una situación que debe acabar. "No todo vale con la excusa de la creación de empleo; se puede y se debe crear empleo respetando la legalidad y sin vulnerar las normas que nos hemos dado entre todos", destacan desde el colectivo.

Llueve sobre mojado en la demanda vecinal. Hace casi dos meses que ya Al-Zahara pidió a la Policía Local que haga cumplir la ordenanza "y no espere a que desde Urbanismo le dicten lo que hacer". "Lo que no es normal es que el incumplidor tenga todos los derechos, así como que esos derechos los tengan las mesas y las sillas, y que carezcan de derechos las personas que tienen que circular por las calles o acceder a sus casas y ven impedido ese paso. Lo único que nos falta ya a los vecinos es preguntarle a la alcaldesa para qué está entonces en este caso la Policía Local", dijo entonces el responsable de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia.

El colectivo ciudadano insistió en que "no vamos contra los hosteleros" paseo", apuntó. E incidió en que "esta lentitud en hacer cumplir lo acordado en la mesa de veladores está empañando el buen ritmo que lleva la actuación en zonas como la de la Corredera". "Hay problemas por incumplimiento de la normativa que son evidentes y la Policía Local tiene que actuar tras las denuncias que llegan de los vecinos; las personas también tienen derechos, no sólo las mesas y las sillas, y no tienen por qué esperar a que se inicie un proceso administrativo en el que la Gerencia le tenga que decir lo que hacer a la Policía Local", insistió.

Esta demanda llega después de que el presidente de la Gerencia haya anunciado que durante esta semana continuará delimitándose la presencia de veladores en nuevas zonas. Tal y como ya se ha hecho en la calle La Plata o en San Hipólito, "tenemos previsto hacerlo ahora en el bulevar del Gran Capitán, las Tendillas, Morería...; el planteamiento es intervenir primero en la zona del Centro con más itinerarios vecinales, para luego ir saltando a otros sitios como la avenida de Barcelona", detalló el gerente de Urbanismo, Eduardo García.

Pedro García ya anunció que "tras la última reunión de veladores hemos venido programando actuaciones en las zonas del Centro de mayor afluencia peatonal". Así, detalló que se ha comenzado por la calle de La Plata y la plaza de Mármol de Bañuelos, "lugares controvertidos en materia de veladores por la cantidad de establecimientos, siete, y las dificultades que se producían para los peatones". Después fue la zona de San Hipólito y entorno, donde los vecinos, según García, "nos han expresado su satisfacción por lo realizado", y la plaza de la Agrupación de Cofradías, lugar de tránsito para la Mezquita y con un relevante equipamiento público como es el Conservatorio de Danza. "Hasta ahora hemos delimitado 17 establecimientos donde hay algo más de 100 mesas de veladores", avanzó el presidente de la GMU.

Sobre lo realizado hasta ahora, García señaló que "podemos hacer un primer balance, el cual y siendo prudentes calificamos de positivo", y con respecto a la medida de delimitar el suelo "la consideramos como una opción válida". Según el presidente de la GMU, el hecho de poner las líneas negras para que las mesas no sobrepasen el límite "está sirviendo para que tanto ciudadanos como empresarios conozcan y respeten las zonas en las que hay autorizaciones y por las que se abona la tasa correspondiente".

Respecto a las próximas zonas donde la GMU actuará en coordinación con la Policía Local para que se aplique la ordenanza de veladores, García adelantó que "será la avenida de Barcelona, donde también se concentra un gran número de terrazas. Además, añadió que el Ayuntamiento no descarta estudiar otros puntos saturados en este aspecto.