Los vecinos de la Axerquía piden que se abra un debate municipal sobre la Semana Santa

La Asociación Vecinal La Axerquía demandó ayer al Ayuntamiento una mesa de trabajo "para tratar cuál sería el mejor recorrido procesional, el que posibilite un mayor disfrute por parte de nuestra ciudadanía, turismo y devotos, y el que sea más seguro, más accesible, más abierto y democrático".

El colectivo presidido por Juana Pérez Girón se suma así a la Asociación Vecinal Puente Romano, a la Federación de Vecinos Al-Zahara y al Consejo del Movimiento Ciudadano e insiste en que "marcharemos juntos" en el objetivo de "abrir puentes en el Centro Histórico.

Desde la Asociación Vecinal La Axerquía insistieron en que "abrir puentes es abrirnos al encuentro, al diálogo, a las decisiones conjuntas. Con esta frase, queremos abrir la reflexión desde la Asociación Vecinal La Axerquía al tema del cierre del Puente Romano al libre tránsito ciudadano durante la Semana Santa", puntualizaron.

"Este asunto no es nuevo, como no lo es el que se vislumbra, cada vez más, una Semana Santa privatizada-espectáculo, frente a una Semana Santa de todos", añadieron, para insistir en que "aún hoy, en esta ciudad que presume de participación ciudadana, nadie nos ha convocado a a esa mesa de trabajo" sobre la Semana Santa. El colectivo vecinal justificó su demanda de la mesa de trabajo haciendo especial hincapié en que "nuestros barrios son de los más castigados en relación a la gran cantidad de eventos populares que se realizan en la ciudad, la ocupación de espacio público por parte privada, el turismo descontrolado, ruido, ocio nocturno y sufrimos un despoblamiento progresivo en el vecindario". "Si queremos una ciudad más inclusiva y humana, más atractiva a un turismo de calidad, no miremos para otro lado, vayamos de frente y con coraje", sentenciaron desde La Axerquía.

Hace unos días, la Asociación vecinal Puente Romano demandó al Ayuntamiento que el Puente Romano sea peatonal en cualquiera de los dos sentidos durante los próximos días de Pasión. Y es que, tal y como reconoció tras la Semana Santa del año pasado el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, el Puente Romano es uno de los puntos negros de la nueva carrera oficial, que se centra en el entorno de la Mezquita-Catedral. No obstante, Aumente también dijo entonces que se habían registrado algunas aglomeraciones y tapones en los alrededores de la carrera oficial, pero que forman parte de lo "previsible" y de lo esperado. Aumente también reconoció esta semana que la intención es que el Puente Romano permanezca abierto toda la Semana Santa.