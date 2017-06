La valoración de los peritos centra los recursos del caso de Rafael Gómez

La Fiscalía advirtió ayer en la vista de los recursos a la sentencia contra el empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento, Rafael Gómez, que hay "deficiente" valoración de pruebas periciales, mientras que la defensa apuntó al hecho de que no se hayan tenido en cuenta informes periciales, de modo que se han denegado "sin razonamiento".

Durante la argumentación de los recursos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el fiscal defendió la labor del llamado tercer perito en esta causa, que calificó como "compleja" y con "una estructura homogénea", de manera que consideró que "hay prueba de cargo suficiente" contra los procesados, Rafael Gómez y sus hijos, al tiempo que citó como ejemplo "la sentencia del caso Messi".

Por su parte, el letrado de Rafael Gómez advirtió al Ministerio Público de que "le perjudica traer el caso Messi por ser una estructura para defraudar y no es aplicable a este supuesto". También, precisó que "la pericia no puede ser una valoración de la prueba anterior", señalando en este caso a la labor del citado perito.

Al respecto, la defensa de Rafael Gómez expuso que el llamado tercer perito "no conoce los hechos", de manera que su pericial está "viciada" y por lo tanto considera que dicho informe está "invalidado", al "faltar análisis contables" e "imparcialidad", a la vez que indicó que en la sentencia no se ha tenido en cuenta "la opinión de expertos" de una consultora de "prestigio internacional". Además, el abogado subrayó que "no ha habido ocultación de rentas", a lo que añadió que "no se le puede pedir a Rafael Gómez que haga él la declaración del impuesto de sociedades con su capacidad", pero sí ha contratado a "personas de prestigio internacional" para tal fin.

Frente a ello, el fiscal aclaró que la Audiencia ya se había pronunciado sobre el nombramiento del tercer perito en 2012, por lo que cree que "no tiene sentido" que se plantee cuestionarlo ahora, al tiempo que resaltó que "la prueba pericial se practicó tres días de manera conjunta y se le pudo preguntar al perito, sin entrar en valoraciones jurídicas".

La Abogacía del Estado defendió que "no se puede tachar de parcial" al tercer perito, de forma que aseguró que "es una pericial ajustada a derecho" y subrayó que "la prueba no debe ser anulada" en este caso. También, señaló que "ha existido defraudación y manipulación".

Entretanto, los abogados de la familia declararon que el tercer perito "no ha sido imparcial", al tiempo que manifestaron que "no ha habido ocultación y no hay ánimo defraudatorio".

Rafael Gómez fue condenado el pasado mes de febrero por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba a una pena de cinco años y tres meses de prisión, además de a pagar una multa de cerca de 112 millones de euros, por dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros.