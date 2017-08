Los 'valientes' turistas del mes de agosto

El turismo de Córdoba podría calificarse como un turismo de "pasada". Esto quiere decir que una gran mayoría de visitantes que vienen a la ciudad por estas fechas, lo hacen a través de un tour por más provincias y entre ellas se encuentra la ciudad del califato. Atraídos por la belleza cultural y gastronómica que desprende la ciudad además de las fechas actuales tan punteras de este estío, el número de turistas no decrece. El único factor que imposibilita los planes de los visitantes es el calor. Una circunstancia sorpresa para muchos y no tanto para otros. Y es que a pesar de la bajada de temperaturas en las últimas semanas, los turistas del Norte del País no están acostumbrados a lidiar con este clima. Pese a todo, el calor no parece un problema para los visitantes que han decidido pasar parte de sus vacaciones o el puente de agosto en Córdoba. Los hoteles están al 70% de ocupación y, sin datos sobre los apartamentos turísticos, lo cierto es que este verano se nota más movimiento en la ciudad, incluso en un puente tan caluroso como éste, en el que la playa es la primera opción.

Víctor Adam y su pareja vienen desde Barcelona por varias recomendaciones de sus allegados. "Hemos llegado a las 15:00 a Córdoba y del coche al hotel casi nos ahogábamos" bromeó el turista. Sus vacaciones, al igual que la de la mayoría de turistas, no tienen Córdoba como principal destino, sino que la ciudad es de "paso" y forma parte de su tour. Normalmente el destino principal son lugares con costa, el más común es Málaga ya que es la ciudad costera más cercana.

En estas fechas se mezclan turistas de la primera quincena de agosto, otros de la segunda y otros del puente. Por ello, las carreteras tendrían que tener una mayor afluencia de coches, aunque según varios turistas como Carmen Santillana, las carreteras no presentaban caravanas y estaban libres de tráfico. "No había muchos coches, se han ido todos a la playa, nosotros somos de Baza y al salir de Granada sí había más tráfico, pero después nada" afirmó entre risas. La visitante reconoció que Córdoba tiene mucho atractivo sobre todo arquitectónico.

Actualmente la ciudad se encuentra en alerta amarilla, esto hace que en las horas donde la calor es más álgida (desde las doce de la mañana a las cinco de la tarde), los turistas permanecen resguardados. A partir de las ocho de la tarde, es cuando el casco antiguo se llena de bullicio y ambiente. Las terrazas se llenan, los museos se abren y la zona junto al río, especialmente el Puente Romano, se convierte en el nuevo paseo marítimo de la ciudad. Claudia Martínez, de Bilbao, y su pareja de Villanueva del Arzobispo (Jaén) vienen a Córdoba para pasar el puente de agosto y afirman estar "enamorándose de la ciudad". En su caso se hospedan en el municipio de Villafranca, donde se resguardan y poder venir a Córdoba más tarde. Esto les hace estar en la carretera más tiempo de lo normal.

Abel Saiz viene de Valencia con su familia atraídos por la cultura cordobesa y afirman repetir el destino, ya que a pesar de la calor, la familia se lo esperaba peor. Como ellos, la mayoría de turistas que vienen en estas fechas coinciden en que lo hacen en esta época por la vacaciones escolares de los más pequeños y las correspondientes de los adultos.

Córdoba tiene su temporada alta de turismo en primavera, siendo mayo el mes de máximo esplendor, aunque con estos datos se puede afirmar que el verano no le sienta nada mal a la cuidad.