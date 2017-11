Cuando la valentía te salva la vida

Cada vez que el telediario actualiza los datos de las víctimas mortales que se cobra el terrorismo machista las manos se van automáticamente a la cabeza. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus maridos, sus novios o sus exparejas y hasta ocho menores han perdido la vida como consecuencia de esta lacra. Poner en conocimiento una violencia como ésta a través de las cifras puede parecer frívolo, pero también se antoja necesario por los propios datos en sí. Eso sí, la violencia de género, el terrorismo machista, no está únicamente en esas muertes que claman al cielo.

También está en el día a día, en los tan sonados y a veces mal criticados micromachismos que demuestran que el sistema, estructuralmente, está contaminado. Cuando esto crece es cuando aparece esa violencia palpable que muchas valientes deciden sacar a la luz pública para dar ánimos a quienes pasan por lo mismo. Ésta es la principal razón por la que Silvia y María han querido hablar con el Día, para dar fuerza a quienes aún no han podido ver esa luz que, afirman, existe. Silvia sólo estuvo cuatro meses con su expareja y ese poco tiempo le valió a él para maltratarla física y psicológicamente. "Empecé a observar mecanismos de control y dominio, como cogerme el móvil", explica Silvia, que tenía 27 años cuando su novio empezó a maltratarla. De cogerle el móvil, el que fuera pareja de Silvia llegó a intentar asesinarla hasta en dos ocasiones, una en un accidente de coche provocado. Esta joven tuvo que dejar el máster que estaba estudiando y también su trabajo. Fueron sus vecinos los que alertaron a la Policía en una discusión en la que él llegó a retorcerle el brazo y a lanzarle objetos. Ese día Silvia no quiso denunciar porque quería hablar antes con su familia. Aunque la relación se acabó, ella no dejó de verlo porque era (y es) prácticamente su vecino. El día que fue a denunciarlo se enteró de que ya tenía una demanda previa por violencia contra otra mujer. "Lo hice, más que por mí, pensando en las mujeres que venían después", comenta Silvia, que consiguió una orden de alejamiento de dos años y medio, pero que aún sigue encontrándose con su exnovio de vez en cuando. "Cuando me ve, agacha la cabeza, aunque a mí me queda la incertidumbre de saber qué pasará cuando se acabe la vigencia de la orden de alejamiento", confiesa la joven.

María era algo más mayor que Silvia cuando sufrió violencia de género, también lo era su pareja. El juicio aún sigue abierto y esta joven no quiere revelar su identidad. Cuenta que lo primero que vivió fue una violencia psicológica de la que no fue consciente hasta que no salió de ahí. "Yo después de todo lo que pasó aún seguía pensando que era una exagerada", explica María que dejó de tener contacto con su entorno durante el tiempo que duró el maltrato. Fue precisamente la gente que le rodeaba de la que recibió el mayor apoyo. El punto de inflexión vino un día en el que María vivió un episodio de violencia machista a manos de su pareja en plena calle, una testigo presenció la escena y dio todos los datos. Ahora colabora con la Plataforma Contra la Violencia de Género para que nadie pase por lo que ella tuvo que pasar.