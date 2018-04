El turismo vuelve a perder visitantes en marzo con un descenso de casi un 6%

Córdoba ha vuelto a perder turistas por tercer mes consecutivo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la Coyuntura Turística Hotelera correspondiente a marzo, un mes en el que visitaron la provincia 97.142 personas, un 5,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 103.236. El sector ya venía avisando de esta tendencia a la baja que se vuelve a constatar en un mes que si bien no se corresponde con la temporada alta turística de la provincia, sí tenía las esperanzas puestas en la Semana Santa.

Esta caída, que no se registra ni a nivel andaluz ni nacional, puede deberse a varios factores. Por un lado, algo fundamental para el turismo, el tiempo. La meteorología no ha sido la mejor desde el punto de vista turístico llegando a registrarse en marzo unos datos de lluvias que no se habían alcanzado hasta la fecha en el tercer mes del año. Pero también tienen mucho que ver los apartamentos turísticos no reglados. Esta estadística del INE se corresponde principalmente con los datos aportados por los hoteles, pero deja de lado los de los apartamentos turísticos en regla y, obviamente, los de aquellos espacios que no lo están. Este debate ya está abierto dentro del sector que ha mostrado durante las últimas semanas la problemática que supone este tipo de prácticas que contribuyen a la economía sumergida.

Esa caída de viajeros se percibió además tanto a nivel provincial como de capital. Mientras ya se ha dicho que en general los turistas cayeron un 6%, en la capital lo hicieron en un 5,6%, acumulando esta última el 82% de todos los visitantes que eligen Córdoba para pasar unos días. Se resiente además el turismo extranjero, que en los últimos meses solía dar mejores datos. Mientras el visitante nacional bajó en marzo un 2,33%, el extranjero lo hizo casi un 12%.

A pesar de estas malas cifras, cuando se analizan los datos del INE hay apartados que sí invitan a la esperanza. Buena cuenta de ello la dan las pernoctaciones, un dato que casi siempre va aparejado al de los viajeros y que suele tener un comportamiento similar. Sin embargo, no fue así en marzo, lo que supone que a pesar de que cayó la cifra de turistas, los que sí vinieron se quedaron más días, algo que queda constatado con los datos de estancia media. Durante marzo de este año se contabilizaron en la provincia 168.509 noches de hotel por las 159.823 del mismo mes del ejercicio de 2017, lo que implica un aumento de las pernoctaciones de más de un 5%. Aún mayor fue la subida de la estancia media, un dato en el que Córdoba siempre suele sacar mala nota. Así, esta estancia media, según el INE, fue de 1,73 días en marzo de este año, mientras que el año pasado se quedó en 1,55, lo que implica una subida en este aspecto de casi un 12%; esa estancia media fue algo menor en la capital, de 1,7 días.

El sector, por lo tanto, se encuentra ahora a las puertas de ver el comportamiento de la temporada alta, con un mes de abril que va a terminar en breve y donde la lluvia también ha tenido bastante protagonismo. La Cata de Montilla-Moriles ha sido el primer evento de un calendario festivo con el que hostelería y hoteles pretenderán resarcirse de un mal comienzo de año.