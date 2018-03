El turismo sigue la senda negativa y los viajeros caen un 2% en febrero

Tras un arranque año muy malo, el turismo vuelve a cosechar datos negativos en febrero. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia perdió un 2% de viajeros durante el segundo mes del año, si se comparan los datos con el mismo periodo del año anterior. En este caso, ese porcentaje se traduce en 1.603 turistas menos que en febrero del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 82.097, dato que este año se ha quedado en 80.492. Es cierto que la bajada no es tan acusada como la registrada en enero, si bien llama la atención que el turismo, que lleva aportando datos buenos prácticamente tres años, acumule variables negativas.

Se trata, por lo tanto, del peor mes de febrero en tres años, aunque no es la primera caída de los viajeros, ya que también el año pasado el número de turistas descendió, pero apenas un 0,52% y debido a que en 2016 el número alcanzado fue bastante bueno: más de 82.500 personas en un mes que no es de los mejores para el sector. Precisamente esto último explica los datos acumulados, a lo que también se une el hecho de que fue a finales de febrero cuando empezó el mal tiempo. El puente por el Día de Andalucía no tuvo todo el tirón que se esperaba, y hay que tener en cuenta que los viajeros de la comunidad forman gran parte del turista nacional que elige Córdoba para pasar unos días.

Existe una diferencia también con los datos de enero. El mal registro de ese mes se debió, prácticamente, al comportamiento del turista de la capital. Fue Córdoba ciudad la que propició la gran bajada en el número de viajeros. Sin embargo, no ocurre lo mismo en febrero, ya que según la misma encuesta del INE la capital apenas perdió 358 turistas comparado el dato con febrero del año pasado.

Continuando con los datos provinciales, si caen los turistas, también bajan las pernoctaciones. En febrero de este año se han registrado 2.446 noches de hotel menos que el año pasado, hasta situarse en 127.987, lo que implica una caída con respecto a febrero de 2017 (130.433) de un 2%, la misma que en el número de turistas. También en este apartado de noches de hotel fue 2016 el año líder, con 132.244 pernoctaciones, casi 17.000 más que en febrero del año 2015.

La estancia media, un dato que sí fue positivo en enero, se mantiene exactamente igual. Los turistas que pasaron por la provincia en febrero se quedaron de media 1,59 días, en la capital, 1,58, cifras idénticas a las de febrero de 2017. Este dato convierte de nuevo a Córdoba en la provincia andaluza con la estancia media más baja, siendo el registro autonómica de 2,32 días y destacando provincias como Málaga, con 3,2 días, o Huelva, con 3,06 días de estancia media.

En cuanto al parque hotelero cordobés, los datos han variado poco en un año. En el segundo mes del actual ejercicio la provincia contaba con 202 establecimientos hoteleros -casi la mitad, en la capital- teniendo en cuenta que esta encuesta no contabiliza los apartamentos turísticos reglados. El año pasado había 197 establecimientos, por lo que el número de hoteles se ha incremento algo más de un 2,5%. En menor medida han subido el número de habitaciones, lo que implica que, o esos hoteles nuevos son pequeños, o ha cerrado algún establecimiento. En todo caso, la provincia cuenta, según el INE, con 5.675 habitaciones de hotel, lo que deja algo más de 11.200 plazas hoteleras; por lo tanto, el número de habitaciones ha subido algo más de un 0,5%, mientras las plazas lo han hecho un 1%.

Si se observa el grado de ocupación, han sido los fines de semana los que se han llevado la palma en cuanto al número de reservas. Mientras de manera general la ocupación por plazas se quedó en febrero en un 40,46% -lo que implicó un descenso del 2,36%-, los fines de semana llegó a un 57,46%, registrándose, aquí sí, una mejoría de un 0,6% con respecto al año pasado.

Y en cuanto al personal empleado se ha perdido un trabajador en febrero de este año, pasando de los 1.249 empleados del segundo mes del año pasado a los 1.248 del mismo mes del año actual.

Todos estos datos negativos podrían salvarse con el periodo que acaba de comenzar. La primavera es la mejor baza que tiene Córdoba en su mayor pilar económico, el turismo. Eso sí, las lluvias registradas durante gran parte del mes de marzo no serán las mejores aliadas de los datos. En el lado contrario, es decir, en la parte positiva, se encuentra el hecho de que este año la Semana Santa arranque relativamente pronto, y que los días más importantes, Jueves y Viernes Santo, registren reservas hoteleras por encima del 80%, lo que podría salvar todo un mes con perspectiva negativa.