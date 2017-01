El turismo cierra otro año de récord en visitas pero sigue sin repuntar la estancia

El turismo cordobés ha confirmado 2016 como otro año de récord para el sector. El ejercicio se ha cerrado con 1.178.203 visitantes y casi dos millones de pernoctaciones, unas cifras que no tienen parangón en la serie histórica que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). La consolidación del destino, unido al turismo de prestado del que se está beneficiando toda España como consecuencia de los conflictos en otros países del Mediterráneo, ha permitido a Córdoba cerrar 2016 con un crecimiento del 3,6% en las visitas y un impulso del 5,5% de las pernoctaciones. Con estas cifras, la provincia cierra tres años consecutivos superando el millón de visitantes, el reto que siempre se anheló. Abril y mayo siguen siendo los meses que más turistas acaparan atraídos por las fiestas más conocidas de la ciudad: los Patios, las Cruces o la Semana Santa. Es por esto que luchar contra la estacionalidad sigue siendo uno de los objetivos de las administraciones y del sector turístico.

Pero siempre hay luces y sombras en todos los datos numéricos. Es cierto que llegan más turistas, pero la estancia media sigue estancada en 1,6 días año tras año. Córdoba tiene una conexión envidiable por tren y autovía, aunque sí es cierto que carece de aeropuerto, pero su ubicación privilegiada y vía directa a través del AVE no repercute ni en la cifra de viajeros ni en las pernoctaciones. Sus principales competidoras, como es el caso de Granada, duplican los datos de Córdoba y su crecimiento ha sido mayor en este ejercicio a pesar de que no tiene una red de alta velocidad y las conexiones por carretera también son mejorables. Sevilla sigue sacando también mucha ventaja a la provincia cordobesa y de Málaga, ya mejor no hablar. Los turistas que se han ganado en este tiempo, por tanto, son en mayoría viajeros de ida y vuelta que pernoctan en otra ciudad o excursionistas que pasan la jornada en Córdoba o en cualquier otro municipio.

Como todo en la vida, depende del cristal con el que se mire y, atendiendo a los números puros y duros, Córdoba ha cerrado otro récord en el turismo y eso siempre es una buena noticia. Ésta fue, al menos, la idea que transmitió ayer el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, quien calificó los datos estadísticos como "magníficos" para Córdoba capital, donde se ha recibido durante 2016 a 988.255 personas, unas 35.000 más que en 2015. Las pernoctaciones también se han incrementado, hasta las 1,5 millones, un 3,4% más. "Esto demuestra que Córdoba se consolida como destino, aunque es cierto que todo es mejorable y tenemos que abordar de manera inmediata el modelo turístico que queremos para Córdoba", aseguró García.

A tenor de los datos, hay varias cuestiones a mejorar, aunque la que lleva años siendo el caballo de batalla del sector es la estancia media, que sigue a la cola de Andalucía. En este tiempo no se ha sabido captar a los visitantes por más tiempo y apenas permanecen aquí una noche, según el INE. Ni la visita nocturna a la Mezquita, ni el espectáculo nocturno del Alcázar -cerrado desde hace un año- han conseguido remontar unos datos que no son propios de un destino como Córdoba. El sector parece que ha pasado la época de buscar paquetes turísticos en horario nocturno, pero tampoco hay muchas alternativas durante el día, con una Medina Azahara infravalorada y sin apostar de manera clara por la provincia, que sería uno de los grandes aliados para mejorar las estancia media de las personas que visitan la provincia.

La estadística del INE confirma que los turistas nacionales siguen siendo mayoría y crecen a un mayor ritmo que los extranjeros. El año pasado recalaron en la provincia 691.997 viajeros de otros puntos de España, un 6% más que en 2015. En el caso de los foráneos, la cifra ha sido de 486.209 turistas, un 3,8% más que en los 12 meses de 2015. Hubo un tiempo en el que los extranjeros mantuvieron al sector en Córdoba, sobre todo durante la crisis económica, pero ahora los nacionales han repuntado.

García insistió en que éste ha sido un año "importantísimo" para el turismo en la ciudad, en el que se ha intentado encauzar las bases de un nuevo modelo. Así se refirió a la creación del Instituto Municipal de Turismo, que sustituirá al extinto Consorcio. El órgano, no obstante, aún no se ha constituido aunque ya se ha definido la composición del consejo rector. Además se refirió a la apertura del Centro de Recepción de Visitantes y a la puesta en marcha del plan turístico, "que estaba paralizado". Es más, también criticó que entre 2011 y 2015, durante el mandato del PP, "no se crea ninguna infraestructura ni paquete turístico" y los últimos se remontan a la visita a la Mezquita y al Alcázar.

Otro de los aspectos que analiza la estadística del INE es la de los establecimientos abiertos y el personal empleado. En este sentido, el turismo da trabajo a 1.273 personas en los 188 establecimientos hoteleros abiertos en la provincia. Esta cifra, sin embargo, es prácticamente la misma que el año pasado, por lo que la mejora de los datos no ha tenido una repercusión al mismo nivel en el empleo.