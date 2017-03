El turismo cae en febrero y siembra dudas para la Semana Santa

En plena polémica por la gestión del turismo y todo lo que rodea al sector, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer su encuesta hotelera que dejó datos que invitan a la reflexión. En este caso, las cifras pertenecen a febrero, mes en el que los visitantes cayeron un 2,64% con respecto al mismo periodo del año pasado. El porcentaje de descenso en sí no es tampoco alarmante; si bien febrero no es un mes a priori de los buenos turísticamente hablando, sí llevaba varios años al alza. Sin embargo, las cifras se dan un mes antes de que arranque la Semana Santa, una época de las que más visitantes representa en el cómputo total del año. Ver la estadística con perspectiva implica referirse también a los datos, por ejemplo, de contratación para esa Semana de Pasión. Un informe publicado por Randstad hace pocas semanas hablaba de la generación de casi 2.500 contratos para esos siete días, teniendo en cuenta el refuerzo ante todo en la hostelería para soportar ese mayor peso de visitantes. Lo mismo ocurrió el año pasado, el problema es que cuando se vio después el resultado en los datos de empleo la contratación no había sido tan buena como en un primer momento se había anunciado. Por eso mismo, esa caída de turistas en el segundo mes del año debe servir al sector para ponerse las pilas.

Ese descenso ocurre además con más incidencia en la capital. Según datos ofrecidos a el Día por el Ayuntamiento el número de visitantes que acudieron a Córdoba capital durante febrero cayó más de un 6% en comparación con el mismo mes de 2016. En este caso, fueron 65.875 las personas que acudieron a Córdoba capital por motivos turísticos, 80.347 en el total provincial. Y aunque siga siendo la capital la zona de la provincia que más visitas capte, un 82% del total, al final la comparación con las cifras de hace un año no fue peor porque la provincia supo manejar el descenso haciéndolo algo más leve. En todo caso, el empujón que para la economía supondrá la Semana Santa, con la primavera además como gran protagonista, habrá que analizarse una vez termine el Domingo de Resurrección.

Respecto a un análisis más pormenorizado de las cifras del INE, esa caída registrada en la provincia también se dio en el total andaluz. Es cierto que el turismo se ha comportado de manera satisfactoria durante los últimos años, especialmente entre 2014 y 2015, cuando Córdoba consiguió alcanzar la ansiada cifra del millón de visitas. Con 2016 la estadística se mantuvo propiciando que de nuevo se repitiera la hazaña, si bien hubo dos meses en el año pasado que registrado un descenso del dato, concretamente abril y septiembre. Por lo tanto, desde septiembre del año pasado la comparativa anual en esta estadística no dejaba datos negativos. Aún así, parece que el comportamiento del resto de provincias andaluzas es similar, ya que en todas ellas, a excepción de Huelva y Jaén, el número de turistas se redujo con respecto al año pasado, dejando una media en la comunidad de -2,78%. En cuanto a los datos nacionales, sí que fueron positivos, pero no para lanzar cohetes, al subir apenas un 1,8% durante febrero.

Con las pernoctaciones ocurre prácticamente lo mismo. Si en febrero del año pasado la provincia registró un total de 132.244 noches de hotel, la cifra este año cayó hasta las 127.131, dejando un descenso de casi un 4%, que en el total andaluz ascendió hasta superar el 7%.

En cuanto a los datos más alentadores, lo ofrecieron los turistas nacionales. El visitante español continúa como una de las mejores bazas para el turismo cordobés, teniendo en cuenta que del total de visitantes de febrero de este año, casi el 70% (55.743) procedían de algún punto de la geografía española. Los extranjeros sumaron 24.603 visitas. Además, el turista nacional sí que creció con respecto al año pasado, poco, pero lo hizo, mientras que el de fuera de España cayó por encima del 9%.

Y dentro de ese perfil del turista habría que dejar un lugar especial para el que viene de otra provincia de Andalucía. Y es que, según la estadística del INE, más de la mitad de los españoles que visitaron Córdoba en febrero eran andaluces, un porcentaje algo mayor que el de hace un año. También representan gran parte de ese total los madrileños y los catalanes. En el primer caso, de la comunidad de Madrid provenía el 16% de los visitantes españoles, mientras que los catalanes supusieron más del 6%.

En cuanto a la estancia media, lo de siempre. Córdoba, un mes más, es la provincia donde los turistas pasan menos días de toda Andalucía y, además, es todavía menor que la registrada hace un año. En este caso, los turistas pasaron de media durante el segundo mes del año en Córdoba 1,58 días; sin embargo, los que se hospedaron en Huelva lo hicieron casi cuatro días y 3,34 en el caso de Málaga. En febrero del año pasado la cifra cordobesa fue de 1,6 días, por lo que el descenso ha sido de un 1,25%. Es aquí, en la estancia media, donde el sector pretende poner las miras para conseguir un aumento progresivo, sin embargo la escasa oferta nocturna no ayuda a mejorar la cifra.

El INE ofrece otras cifras como el número estimado de hoteles y las plazas disponibles. En el primer caso, la cantidad de establecimientos turísticos creció con respecto al año pasado algo más de un 2%, al pasar de 191 a los 195 actuales. Por consiguiente, también se incrementaron el número de habitaciones, concretamente un 0,38%, con una oferta estimada en este caso de 5.620 dormitorios y algo más de 11.000 plazas (cifra que también aumenta, un 0,75%). Sin embargo, la ocupación en las mismas descendió, tanto en general como los fines de semanas (los grandes protagonistas del turismo cordobés). El grado de ocupación no llegó al 41% en febrero ni al 56% el fin de semana, mientras que el año pasado se sobrepasó. Además, también se redujo el personal aquí empleado más de un 2%.