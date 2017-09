Una treintena de policías parte hacia Cataluña por el referéndum del 1-O

Hace unos días la Dirección General de la Policía pidió agentes voluntarios entre las distintas Brigadas provinciales de Policía Judicial e Información de España que estuvieran dispuestos a desplazarse a Cataluña ante el referéndum independentista del 1 de octubre (1-O). A esa llamada ha respondido en Córdoba un grupo de casi 30 voluntarios pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que a primera hora de la mañana de ayer partía hacia Cataluña para formar parte de ese dispositivo de seguridad que el Gobierno español desplegará en esa comunidad autónoma con motivo de la convocatoria soberanista que pretende la Generalitat.

Los policías cordobeses, que iniciaron el viaje desde la comisaría de Campo Madre de Dios, donde fueron despedidos entre vítores y muy efusivamente por un nutrido grupo de personas y familiares que portaban un buen número de banderas de España, viajaron a tierras catalanas acompañados de otros compañeros procedentes de Huelva. Desde Córdoba no se descarta desplazar a más efectivos de la Policía Nacional como refuerzo si fuera necesario, como tampoco se descarta la llegada a esas tierras en los próximos días de más agentes de la Guardia Civil procedentes también de la ciudad califal tras la marcha anteriormente de alguna unidad de este cuerpo de seguridad del Estado. Hace también unos días también, la Guardia Civil reclamó efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) a las comandancias de Córdoba, Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Jaén, Sevilla, Huesca, Navarra, Burgos y Gijón.

La marcha de la casi treintena de policías nacionales desde Córdoba a tierras catalanas se ha producido después de que aproximadamente 2.000 personas se dieran cita el pasado domingo -en una concentración ciudadana que surgió a través de las redes sociales- en Llanos del Pretorio, junto a la gran bandera nacional que preside la zona, para reivindicar la unidad de España. La movilización de Llanos del Pretorio reunió, entre otros, a familias completas, grupos de amigos y personas cercanas a la Guardia Civil para defender su labor en Cataluña. En esa concentración ciudadana, que transcurrió pacíficamente, no faltaron gritos de "Barcelona no está sola", "No nos engañan, Cataluña es España" o "España unida jamás será vencida".