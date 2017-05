El juez admite a trámite un recurso de Ciudadanos por el consejo del Imtur

El juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Córdoba ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Ciudadanos sobre la composición de consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que sustituye al desaparecido Consorcio de Turismo. Aunque el consejo aún no se ha constituido, sí que a finales de marzo se aprobaron los estatutos de la nueva entidad en la que se establece que los miembros de este órganos serán los grupos políticos -en función de su representación en el Pleno- y el Consejo de Movimiento Ciudadano. El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, explicó que su formación considera "ilegal" que otra formación que no sea un concejal electo pueda incluirse en ese consejo rector y tomar decisiones. "No estamos en contra de la participación ciudadana, pero a través de un consejo asesor, no formando parte del órgano directivo", insistió. Precisamente, ésta era la decisión que se había pactado y se iba a tratar en el Pleno, aunque a última hora el gobierno municipal cambió de criterio presionado por Ganemos. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la postura de Ciudadanos.

El edil de la formación naranja José Luis Vilches, por su parte, recordó que "no estamos en Emacsa, ni en el Imdeco ni en Cecosam, a pesar de que hemos sido elegidos democráticamente por los cordobeses", por lo que exigió que se "cambien los estatutos" del Imtur para solo tengan cabida los cargos electos. Mientras, Dorado insistió en que "en esta cuestión entran en conflicto el reglamento de participación ciudadana con la ley de régimen local y nosotros consideramos que prevalece la ley sobre el reglamento, porque es de mayor rango". La inclusión de la formación que no han sido elegidas a través de las urnas, añadió Dorado, "puede crear una inseguridad jurídica" en las empresas y organismos municipales. De hecho, Ciudadanos no descarta seguir actuando en aquellos organismos en los que no tiene representación, como es el caso de Emacsa, el Imdeco o Cecosam. "Desde Ciudadanos creemos que "no se puede permitir que se quite una representatividad que nos han dado las urnas y el voto de los cordobeses", dijo Vilches.