Los trabajadores de Cosmos estudian ir a los tribunales al temer por sus empleos

"Los abogados tendrán que estudiar querellarse contra las personas que están empecinadas en excederse en materias que no son de su jurisdicción". Esta lapidaria frase fue ayer pronunciada por el presidente del comité de empresa de la cementera Cosmos, Delfín Fernández, casi al mismo tiempo que el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobaba provisionalmente la innovación del PGOU para regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. O lo que es lo mismo, daba el último paso para impedir que la cementera Cosmos valorice -o sea, que incinere residuos para generar energía, tal y como la empresa pretende-. La iniciativa salía adelante con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos Córdoba y los votos en contra del PP y de Ciudadanos. El próximo paso será el de informar a la Delegación Provincial de Medio Ambiente del paso dado en el consejo rector para posteriormente aprobarlo en el Pleno municipal. La innovación supone que sólo se podrá valorizar en la zona de la Campiña cordobesa, a kilómetros del casco urbano. En una enmienda de última hora se añadió una cláusula en la que se destaca que la medida no afecta a las instalaciones que no usen combustible alternativo.

"La empresa tiene todos los permisos y todas las autorizaciones medioambientales para generar energía con la quema de un combustible que, como el usado hasta ahora -cuyo precio se ha disparado- es un derivado del petróleo, y así poder competir en el sector; no entendemos el por qué se empeñan en atacarnos, porque esta medida supone que la fábrica acabará cerrando", señaló Fernández. "Si la quema de ese combustible perjudicara como ellos dicen, nosotros, los trabajadores, seríamos los primeros que nos opondríamos a ella", reseñó. "Hay muchas otras fábricas en España que valorizan y están cerca de términos municipales y no tienen problemas; situaciones como ésta sólo ocurren en municipios en los que hay un gobierno local del mismo tinte que el de Córdoba", sentenció. Además, los trabajadores no están acuerdo en absoluto con las declaraciones que realizó tras el consejo rector IU por boca de su coordinadora local, María José Liñán, quien insistió en que "la medida que se ha aprobado provisionalmente en la Gerencia no perjudica en absoluto a la actividad que viene desarrollando la empresa y que por tanto no debe correr peligro ningún puesto de trabajo".

La medida tan sólo permite valorizar residuos en la zona de la Campiña cordobesaCECO demanda más seguridad jurídica y menos trabas burocráticas

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz, insistió en que para promover y recuperar la actividad empresarial y la creación de empleo, es absolutamente necesario que las empresas puedan actuar en un entorno favorable a la actividad productiva, con las menores trabas burocráticas y la mayor seguridad jurídica posible. "Para ello, es absolutamente necesario un escenario de estabilidad y confianza, donde las normas y reglas, en las que tiene que desenvolverse la actividad empresarial, no se puedan modificar al antojo de los responsables políticos en base a criterios partidistas y arbitrarios, y sin tener en cuenta en qué manera puede afectar al desarrollo y el futuro de las empresas", sentenció.

Antes de la celebración del consejo rector, el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Francisco de Paula Algar, quiso aclarar que establecer "los usos", ya sean residenciales, industriales o de otro tipo, que se permiten, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico en cada municipio y, por tanto, autorizar o no determinadas actividades como la valorización energética de residuos que pretende la cementera Cosmos en su factoría de Córdoba "es una competencia" municipal. El delegado recordó que "Cosmos cuenta con una Autorización Ambiental Integrada", otorgada por la Junta, "que está en vigor", pero dicha autorización autonómica, "por sí sola no habilita la actividad", es decir, que la cementera "necesita otra autorización, como por ejemplo la licencia de actividad, que es competencia municipal", puntualizó.

También se pronunció al respecto el edil del PP Salvador Fuentes, quien dijo que con la innovación "Urbanismo cumple su objetivo de cargarse Cosmos y el empleo en Córdoba". En su opinión, "una empresa de la envergadura de Cosmos no se puede, sin periodo transitorio, quitar del mapa de la ciudad con lo que aporta y que supone de empleo para toda la urbe", a lo que agregó que "el PSOE dice una cosa y no es capaz de poner encima de la mesa el valor de su voto, del sentido común y el compromiso con los trabajadores". Mientras, el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, recordó que "en el año 2006 se emitió un informe favorable a la valorización de residuos como combustible alternativo al petróleo y ahora se emite un informe contrario por personal laboral de la Gerencia de Urbanismo con claras instrucciones políticas que van en claro perjuicio de una empresa privada que está generando el poco empleo industrial que queda en Córdoba".

Por último, el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, insistió en que "se ha dado un paso importante para garantizar que el aire que respiramos en Córdoba; se trata de un paso que no va contra nadie, ni contra la fabricación de cemento, y con el que lo único que pretendemos es dejar muy claro que para utilizar residuos como combustible alternativo se debe realizar fuera de la ciudad". E Izquierda Unida recordó que todos los partidos políticos, "incluido el PP", firmaron en campaña electoral el Pacto por un aire limpio y por una ciudad saludable, por el que se asumían el compromiso de que una vez quede constituida la nueva corporación local se presentaría una moción para el inicio de la revisión de la calificación del emplazamiento de Cosmos en el PGOU declarándola formalmente fuera de ordenación, así como "garantizar el máximo rigor en la aplicación de las competencias municipales y la legislación vigente para impedir la incineración de residuos en los hornos de dicha factoría por su peligrosidad".