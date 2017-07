El tirón turístico de la lucha por el trono

La serie más famosa del mundo en la actualidad tiene repercusión en todos los sentidos. Mientras los seguidores de Juego de tronos evitan las redes sociales para no tragarse ningún spoiler de su recién estrenada séptima temporada, hay quienes saben aprovechar el filón productivo que Cersei, Arya, Tyrion y Daenerys tienen en el bolsillo. A pocos escapa el hecho de que España ha sido elegida por la productora de esta serie de la HBO para grabar numerosas escenas y que Andalucía cuenta con un lugar especial en este apartado de escenarios. Dorne, Meereen, Volantis o Vaes Dothrak son las traducciones de Córdoba, Sevilla o Almería. Así, el Puente Romano puede convertirse en la más sureña de las Ciudades Libres recreadas en Canción de hielo y fuego, Volantis, o la plaza de toros de Osuna (Sevilla) servir de escenario para la grabación de uno de los capítulos más espectaculares de la serie (The dance with dragons).

Ha sido la web turística Weekendesk la encargada de elaborar una serie de escapadas centradas en aquellos puntos de la geografía española donde han rodado escenas Emilia Clarke, Sophie Turner o Maisie Williams y ofrecer un paquete que, en algunos sitios, ofrece visitas guiadas por las localizaciones de la serie. Por ejemplo, esta web centra su paquete de Córdoba en el Castillo de Almodóvar (que aparecerá muy pronto en la multipremiada serie). Aunque en este caso la oferta no incluye la visita, la web sí ofrece un fin de semana en Córdoba por 115 euros bajo el paquete Córdoba te dejará de piedra (aún queda por si saber qué espacio del universo de Juego de tronos es el castillo aunque con este nombre podría pensarse, por qué no, en Roca Casterly).

Sevilla ocupa también un lugar especial tanto en el rodaje de la serie como en esta oferta turística. Y es que los Alcázares Reales, la plaza de toros de Osuna, Itálica o las Atarazanas han resguardado algunas de las escenas más esperadas en la serie. Así, Weekendesk ofrece para Sevilla un plan que incluye un guía turístico con la visita a los Alcázares además de una noche de hotel con desayuno incluido.

La empresa ofrece otros escenarios como Vizcaya, Trujillo o Guipúzcoa para vivir un fin de semana inmerso en el universo creado por George R. R. Martin. Porque, claro está, una serie con una legión de seguidores de millones y millones de personas cuenta con un filón turístico del tamaño de los Siete Reinos.