¿Qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad?

¿Qué tiempo hará en Nochebuena? ¿Se podrá pasar la Tardebuena en la calle? ¿Y el día de Navidad? ¿Lloverá? Atodas estas preguntas ha respondido la meteoróloga de eltiempo.es Mar Gómez, que ha ofrecido a el Día su pronóstico para estos días festivos en Córdoba. En principio, se puede estar tranquilo porque no hay previsión de lluvia, al menos, hasta el lunes por la noche o el martes por la mañana, según explica Gómez. “Vamos a tener un tiempo tranquilo, aunque conforme avance el fin de semana vamos a ir notando más nubes, debido al frente que entra por Galicia”. No obstante, las precipitaciones “si acaso a Córdoba llegarían ya el lunes por la noche o el martes”, insiste la meteoróloga, quien también prevé unas temperaturas “entre los 15 grados de máxima y los seis de mínima”. No habrá, por tanto, “grandes heladas”, aunque depende, eso sí, de la zona. Con 15 grados de máximo en una ciudad como Córdoba en la que la Tardebuena se vive en la calle, “se podrá estar en las terrazas, pero eso sí, abrigados”. La meteoróloga de eltiempo.es no se atreve, eso sí, a hacer un pronóstico para Nochevieja porque “va cambiando continuamente”. El sur, sin embargo, sigue siendo la zona mejor posicionada para contar con buen tiempo en la recta final de año.

Pese a todo, la sensación más repetida entre los cordobeses es que llueva, aunque eso suponga aguar las fiestas, ya que la situación de sequía empieza a ser muy preocupante en la provincia. Gómez, sin embargo, asegura que este invierno va a ser “más cálido de lo normal” y, en cuanto a las lluvias, se situarán “en la media”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que “no va a llover más que otros años”, lo cual es una mala noticia puesto que se necesitan más precipitaciones que nunca.

El invierno, que comenzó oficialmente ayer, tendrá por tanto unas temperaturas suaves, lo que ya es “una tendencia”, según explica la meteoróloga del portal eltiempo.es. Ya este 2017 terminará siendo uno de los tres años más cálidos y secos en España desde que hay registros, ya que los primeros once meses han tenido una temperatura media de 17 grados.