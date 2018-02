Una tesorera de la UMEC dice al juez que "nunca" vio las cuentas

Una de las tesoreras de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC) en la etapa de la expresidenta María Fernández Pino aseguró ayer ante los magistrados que "nunca" vio "una cuenta" y que "jamás" vio dinero, ni firmó documento alguno. Así lo subrayó durante su declaración en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que continuará la próxima semana, y en el que María Fernández Pino está acusada junto a la ex secretaria general de un presunto delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros.

Al respecto, ha aseverado que era tesorera de manera "simbólica", como un cargo "representativo", de manera que "tenía una función que no realizaba", motivo por el que dimitió, según expresó la mujer, quien remarcó que no veía "ni un papel" sobre las cuentas y abandonó porque "no contaban" con ella. También dijo que rehusó de acudir a la Fiscalía, porque no se quería "meter en líos". Mientras, la vicepresidenta en la etapa de Carmen Bascuñana al frente de la entidad entre finales de 2007 y principios de 2008 y actual edil del Ayuntamiento, Amparo Pernichi, que ejerce parte de la acusación, ha mantenido que apoyó ir a la Fiscalía por "una derivación" que hubo respecto a dos proyectos que "no estaban justificados" en las subvenciones, con unos 4.000 euros por un lado y 15.900 por otro.

Entretanto, la expresidenta Carmen Bascuñana manifestó el miércoles que cuando ella llegó al cargo "no había un duro" en las cuentas para el pago del alquiler y la luz de la sede.