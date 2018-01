La tensión entre Ciudadanos y el PP por las encuestas se cuela en el Pleno

No llegó la sangre al río, pero la tensión que a nivel nacional se vive entre Ciudadanos y el PP por las encuestas que sitúan a la formación de Albert Rivera por encima incluso de los populares se coló ayer en ciertos momentos del Pleno municipal correspondiente al mes de enero. Había pocos puntos de desacuerdo en la sesión de ayer, pero uno de ellos fue determinante para evidenciar esa distancia que se quiere marcar ahora entre ambas formaciones. Y es que el modo electoral, ya se ha dicho, se ha activado en Capitulares.

El punto en cuestión era la moción que llevó el PP para apoyar la prisión permanente revisable y pedir al Congreso que no derogue la ley, como ha propuesto el resto de partidos. Tras la defensa del portavoz del PP, José María Bellido, de su propuesta para casos muy graves, el concejal de Ciudadanos José Luis Vilches le replicó que "aunque desde Madrid le hayan dicho que nos ataque para contrarrestar las encuestas, no le haga caso, los problemas de Córdoba son otros". "No nos preocupan las encuestas, nos importa esta cuestión a nosotros y al 70% de los españoles, por eso vamos a llevar la moción a todos los ayuntamientos de España", le replicó Bellido, quien además dijo a Vilches que "les estamos haciendo un favor para que puedan rectificar", ya que Ciudadanos se abstuvo durante la tramitación de la proposición no de ley que pretende derogar esta norma.

Los populares defienden que el 70% de la población apoya la prisión permanente

La edil de IU, Alba Doblas, también hizo referencia a esa supuesta tirantez entre ambas formaciones y achacó a Bellido haber llevado la moción al Pleno para "desgastar a Ciudadanos" en lo que, dijo, "parece un concurso de fachas, a ver quién es más de derechas", apuntó la teniente de alcalde de Hacienda.

Más allá de las distancias que se quieran marcar entre ambas formaciones -y que ya empieza a ser evidente-, el debate sobre la prisión permanente revisable fue el que provocó mayor desacuerdo entre los partidos con representación en el Pleno. Tras la intervención del representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) en Córdoba, Valentín Aguilar, quien defendió la inconstitucionalidad de la medida y que no contribuye a reducir la tasa de criminalidad, el resto de partidos fijó sus posiciones y el PP -grupo proponente- y UCOR se quedaron solos en su defensa. Bellido insistió en que "sin seguridad no hay libertad", y que esta propuesta sólo se aplicará en casos de terrorismo, de asesinatos de menores y en delitos sexuales y sólo cuando la reinserción es muy complicada, de manera que se puede ir revisando. "No es una cadena perpetua", insistió una y otra vez el portavoz popular, algo que no convenció al resto de grupos. "Sí que es una cadena perpetua, vamos a llamar a las cosas por su nombre", apuntó la coportavoz de Ganemos, Victoria López, quien aseguró que nadie "se puede sentir más seguro por esto ni se van a dejar de cometer delitos por esta medida". La concejala de IU Alba Doblas lamentó la "ocurrencia política" de un PP que está "nervioso" y aseguró que esa norma en el código penal "es el fracaso de las políticas sociales".

La portavoz del PSOE, Carmen González, le replicó a Bellido que "lo que usted llama conquista yo lo llamo fracaso social", y también hizo referencias a las "contradicciones" de la prisión permanente revisable".

El edil de UCOR, Rafael Serrano, sí se mostró a favor de que no se derogue la norma porque "es una demanda ciudadana". Bellido, en su segunda intervención, defendió que está avalada por el Consejo de Estado y negó que se trate de una medida "inhumana ni degradante". El debate sobre la prisión permanente revisable ha vuelto a la palestra tras el último caso de asesinato de la joven Diana Quer y después de que algunos partidos hayan pedido que se derogue.