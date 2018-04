El tenista en silla de ruedas Cisco García denuncia que le han impedido coger un avión

El tenista Cisco García ha denunciado hoy que la compañía Ryanair y el operador AENA no le han permitido coger el vuelo que tenía previsto tomar con destino a Vilnius (Lituania), donde va a disputar un torneo de tenis adaptado, porque viajaba en silla de ruedas.

En declaraciones desde la Terminal 2 de Barajas, el deportista cordobés, número 80 del mundo en el Ránking ITF y sexto de España en el circuito de tenis en silla, ha manifestado que es lo "más humillante" que le ha ocurrido desde que va en silla de ruedas, a pesar de que, desde que se quedó paralítico en diciembre de 2015 ha viajado "bastante para competir y por placer".

. @Ryanair y @aena NO ME HAN PERMITIDO VOLAR ESTA MAÑANA DE MADRID A VILNUS POR IR EN SILLA DE RUEDAS/TODAY THEY DO NOT ALOWWED ME TO FLY BECAUSE IM IN A WHEELCHAIR Os lo cuento aquí ( PARTE 1) pic.twitter.com/gH9f3hScMM