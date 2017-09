La temperatura máxima cae mañana por debajo de los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas no suban mañana más allá de los 30 grados. El fin de semana se estima así bastante fresco después de una semana que ha registrado las temperaturas normales de septiembre. Para la jornada de hoy, la Aemet establece máximas de 32 grados y mínimas que llegarán a los 16 grados, lo que supone que el calor no será muy significativo. Para mañana las mínimas se mantendrán, pero las máximas llegarán únicamente hasta los 29 grados, según la Aemet, por lo que el día será aún mucho más fresco. Sin duda, una temperatura notablemente más baja que las registradas la última semana. Cabe recordar que septiembre del año pasado fue más caluroso que julio y agosto al registrarse la máxima anual en el mismo. Prueba de ello, es la subida de las temperaturas que se registra cada año a finales de mes, justo cuando tiene lugar el conocido popularmente como veranillo de San Miguel.

Y así lo confirman las estimaciones de la Aemet que a pesar de dar unas temperaturas bastante agradables para el fin de semana actual, ya apunta hacia un incremento del mercurio en los termómetros para el resto de la semana. De esta forma, durante la jornada del próximo lunes las máximas alcanzarán los 34 grados, aunque las mínimas caerán aún más, hasta los 15 grados. Esto quiere decir que las horas centrales del día sí serán calurosas, pero las primeras de la mañana y las últimas de la noche serán mucho más agradables. El martes la situación atmosférica cambia, ya que las máximas subirán dos grados, hasta los 36 grados, y las mínimas se incrementarán tres, hasta los 18 grados. Temperatura muy parecida será la que se registre el miércoles, con mínimas similares a las del martes y máximas que se quedarán en 35 grados. El jueves, último día estimado por la Aemet hasta el momento, las máximas crecerán de nuevo hasta situarse en los 37 grados y las mínimas se situarán en 17.

De momento no parece que los termómetros vayan a llegar a los 40 grados, como sí ha ocurrido durante gran parte del verano, el más caluroso de la historia, por otra parte. De esta forma, aunque las máximas sí estén en valores altos, no será una temperatura sofocante, aunque haya que buscar la sombra. Eso sí, aunque quedan muchos días de septiembre por delante y el verano sigue estando presente, por lo que no cabe descartar alguna que otra ola de calor.

Respecto al día de ayer, Córdoba volvió a hacer uno de los puntos de España más calurosos, tras Trujillo (Cáceres). El contador del Aeropuerto marcó un registro máximo de 38 grados a las 17:10.