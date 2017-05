La división entre 'susanistas' y 'sanchistas' marca el desarrollo del 'congresillo' del PSOE

Al PSOE cordobés le corresponden 22 delegados en el 39 Congreso Federal de los socialistas que encumbrará a Pedro Sánchez como nuevo secretario general y en el que se elegirá su ejecutiva. Pues bien, Córdoba -si no hay cambio de última hora- puede que llegue dividida a esta próxima cita en Madrid, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio, y sea la única provincia de España en la que los socialistas acudan con dos listas. Y es que la división entre sanchistas y susanistas sigue vigente entre las filas del PSOE cordobés tras las primarias del pasado domingo.

Al menos, es lo que pusieron de manifiesto ayer ambos sectores. Una división que lejos de extinguirse parece acrecentarse y que se hará palpable esta mañana mismo durante la celebración del Congreso Provincial Extraordinario de hoy, también conocido como congresillo, que tiene lugar en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba (UCO). Una cita que se celebra después de que las asambleas de las agrupaciones locales y de distrito hayan elegido a los 219 delegados, de entre los que tienen que salir los 22 representantes del PSOE cordobés en Madrid. Sin embargo, por el momento "no hay acuerdo", según apuntaron fuentes del sector sanchista en Córdoba, desde el que aseguraron que a ellos les corresponden seis de los 22 delegados "por el porcentaje de votos" que la candidatura de Pedro Sánchez obtuvo entre los militantes de la provincia. Y es que en las primarias de hace apenas una semana en Córdoba los militantes socialistas concedieron un 68% de votos para Susana Díaz y un 27% a Pedro Sánchez. En concreto, fueron 2.358 los apoyos que recibió Susana Díaz desde Córdoba y 940 Sánchez. En ninguna otra provincia española el resultado de la líder del PSOE andaluz fue tan contundente como en Córdoba y Sevilla.

A pesar de estos datos, los afines al nuevo secretario general explicaron que la actual ejecutiva del PSOE "nos ofrece cuatro delegados, pero eso no es lo que ha decidido la militancia". "Córdoba no puede ser la única provincia de España que no va a llegar a un acuerdo entre la ejecutiva provincial y los que apoyan a Sánchez", incidieron. Desde este sector del PSOE no quisieron avanzar el nombre de los cuatro de sus representantes, ni tampoco de los otros dos que quieren que se incluyan, y aludieron a los ejemplos de otras provincias andaluzas, en las que sí ha habido integración de ambos grupos. Por ejemplo, los cinco de los seis congresos provinciales que el PSOE celebró ayer en Andalucía para elegir a los delegados del Congreso Federal acordaron listas de integración que respetan el resultados de las primarias, y así ocurrió en Sevilla, Jaén, Cádiz, Almería y Granada, salvo en Huelva. Así, en las primeras provincias citadas los compromisarios acordaron listas de integración que incluyen representantes afines a Susana Díaz y otros que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones primarias del PSOE salvo en Huelva, mientras que Córdoba y Málaga tienen previsto celebrar hoy sus congresos.

"No pedimos más, no pedimos una locura, pedimos lo que nos corresponde", insistieron desde el sector sanchista, desde el que recordaron que esta situación -si hoy no se corrige- hará que el PSOE cordobés llegue a Madrid con dos listas y una de ellas liderada por el presidente del Parlamento andaluz y actual secretario general de los socialistas en Córdoba, Juan Pablo Durán que, a la postre, es mano derecha de Susana Díaz. "Es una pena llegar -al Congreso Federal- con dos listas", insistieron y reconocieron que este hecho ofrecería una "imagen dividida del partido e ir todos en conjunto". Las mismas fuentes señalaron que confían en que a lo largo de la jornada de hoy "la cordura llegue" y en las filas del PSOE cordobés sean capaces "de llegar a un entendimiento" para incorporar a los seis delegados que demandan.

Fuentes del sector oficial del PSOE cordobés, por su parte, aseguraron a este periódico a media tarde que sí se había alcanzado una lista única en la que se incorporaban a cuatro delegados del sector sanchista, un hecho que, sin embargo, fue negado por ellos. Es más, fuentes de este sector del PSOE cordobés insistieron al cierre de la edición en que "no vamos a aceptar esa lista, ya que nos corresponden seis delegados por los resultados de las primarias".