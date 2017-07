El suelo que prevé Urbanismo para Cosmos aún no es de tipo industrial

Cosmos tendrá que irse a la Campiña si quiere seguir con su plan de valorizar residuos; no obstante, ese suelo propuesto por Urbanismo no tiene aún la categoría de industrial, por lo que cualquier traslado -que se prevé improbable- o intento de alguna empresa que venga de fuera de ubicarse en dicha zona llevará su tiempo. Y Cosmos se tendrá que ir si sigue con su plan en Córdoba después de que el Pleno de Ayuntamiento dé el visto bueno a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobó hace unos días y que regulará en el uso industrial la implantación de empresas que utilicen la incineración de residuos como combustible alternativo, lo que afecta directamente a las empresas enmarcadas dentro de la denominación industrial cuatro, como es el caso de la cementera Cosmos. "Hemos marcado esa zona como una zona donde sería posible, con los desarrollos futuros que se produzcan, que esas empresas se puedan instalar allí", puntualizó ayer el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García.

La innovación que tiene aún que ir a Pleno insiste en que "se consideran industrias de cuarta categoría las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo"; y destaca que esas empresas no son compatibles con el suelo urbano y sólo podrán instalarse en suelo no urbanizable no protegido. García siempre ha defendido que se trata de un caso similar a otro que se ha dado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El Ayuntamiento de dicha localidad también innovó el PGOU obligando a Cementos Portland Valderrivas a marcharse a más de dos kilómetros del casco urbano si quiere valorizar, ofreciéndole un suelo definido al que la empresa, como le ocurre también a Cosmos, no plantea trasladarse al considerarlo inviable.

Sea como sea, la aprobación de esa innovación del PGOU por parte del Pleno del Ayuntamiento no se llevará a cabo, como muy pronto, hasta la sesión del próximo mes de septiembre. El propio presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo confirmó que no irá al próximo Pleno -a celebrar a finales de este mes y que corresponde al mes de agosto-, como tampoco fue al celebrado la semana pasada, el correspondiente al mes de julio. García habló de que a la documentación de la innovación le faltaban algunos flecos aún para ir a Pleno; no obstante, existen discrepancias entre los socios del gobierno municipal respecto a este tema -PSOE e IU- que también están retrasando la aprobación definitiva. Desde IU -formación política a la que pertenece García- no ha sentado nada bien que el PSOE se haya desmarcado a través del teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, con unas declaraciones en las que defendió que Cosmos y sus trabajadores "tienen una defensa numantina en el grupo del PSOE del Ayuntamiento con su alcaldesa Isabel Ambrosio al frente. y eso se comprobará en un futuro muy cercano", lo que significa que podría haber un cambio de postura de los socialistas respecto al futuro de la empresa. Es más, Aumente remarcó que "el PSOE no abandona a los trabajadores a su suerte y sabe, como siempre lo ha hecho, estar de la mano de los sindicatos y de los trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo, e incluso aumentarlos".

Este mensaje del PSOE llega después de que UGT pidiera un cambio de rumbo al cogobierno en este asunto por varias razones. Entre ellas, porque con la modificación que plantea la Gerencia se dejaría fuera de ordenación a un 60% de las empresas del tejido industrial cordobés, lo que se traduciría, a su vez, en el despido de hasta 20.000 trabajadores, según los cálculos del sindicato. García no quiso hacer ayer declaraciones al respecto de lo afirmado por UGT.