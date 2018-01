La subrogación de empleados de la ayuda a domicilio es "inviable"

Es inviable jurídicamente porque la competencia de Servicios Sociales está en las comunidades autónomas, en este caso en la Junta de Andalucía, que "por razones de eficiencia" encarga el trabajo al Ayuntamiento. Para cambiar la gestión actual, según el documento, "habría que justificarlo y motivarlo" y demostrar que el nuevo modelo es más eficiente y sostenible, algo que no queda contrastado a tenor de los informes. Y aquí viene la segunda parte, la remunicipalización de la ayuda a domicilio tampoco es viable económicamente porque asumir toda la plantilla de la firma que ahora asume el servicio, Clece, dispararía los costes un 110% para el Ayuntamiento, hasta 14 millones de euros. El servicio en estos momentos se financia con ayuda de la Junta de Andalucía y con el pago mínimo de los usuarios. Así, en la actualidad, según los cálculos del Órgano de Planificación Presupuestaria, el coste total del servicio en 2016 fue de 15 millones de euros, de los que 11,5 se financiaron a través de las subvenciones autonómicas, mientras que las aportaciones de los usuarios sumaron 192.801 euros. Por lo tanto, la inversión del Ayuntamiento fue de 3,4 millones de euros, lo que supone 3,96 euros por hora. Con el escenario de subrogación de empleados, sólo el coste de personal ascendería a 22 millones de euros lo que, una vez descontadas las subvenciones, fijaría el coste para el Ayuntamiento en 10,9 millones de euros, 12,5 euros por hora frente a los 3,96 de ahora.

El PP exige el cierre de la comisión

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, exigió ayer el cierre "inmediato" de la comisión para la remunicipalización del servicio de la ayuda a domicilio, porque "no se puede subrogar" a los trabajadores de Clece al Consistorio, de manera que ha calificado la situación de "desastre y engaño". Bellido afirmó que "ni con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la mano, ni con la Ley de Contratos del Sector Público, ni aplicando el Estatuto de los Trabajadores, ni con el convenio colectivo" es posible ese proceso. El concejal incidió en que "el personal no se puede subrogar, les han tomado el pelo", de modo que "ha sido un camelo desde principio a fin y que hoy se cae", enfatizó. El portavoz del PP también criticó que la Junta de Andalucía no haya pagado unos seis millones de euros de la ayuda a domicilio del año pasado.