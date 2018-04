El sorteo de la ONCE reparte 200.000 euros

El sorteo de la ONCE del pasado sábado repartió unos 200.000 euros entre vecinos del barrio de Ciudad Jardín. En concreto, fue José Antonio Marzo, vendedor de la ONCE desde 2002 y que tiene su punto de venta ubicado a las puertas de un Mercadona en el citado barrio, quien vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, según informó la ONCE.

El sorteo estaba dedicado a Panamá, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los países de Iberoamérica. El resto de los premios de la jornada se repartieron en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Desde la organización recordaron que el cupón ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción, que en este sorteo se ha vendido en la localidad alicantina de Aspe.

Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción; y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre, que ya está a la venta, ofrece para el próximo 6 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.