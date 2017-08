"La única solución contra el terrorismo islamista es invertir en educación"

Amor para todos, odio para nadie, en azulejos de vivos colores, es el lema que recibe a fieles y visitantes en la mezquita de Pedro Abad. La frase es el leit motiv de la comunidad musulmana Ahmadía desde 1889, mucho antes de que el terrorismo islamista comenzara su cadena de atentados en Europa. "La yihad se lucha con escritos y con ideas, pero no con las armas, eso pertenece a otra época ya superada", insiste Abdul Razak (Chiniot, Pakistán, 1956), presidente y portavoz de la comunidad Ahmadía.

-¿En qué consiste la comunidad Ahmadía del Islam?

-Esta rama del Islam nació en India en 1835 de la mano de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que se dedicó al estudio del Corán y a una vida de oración y devoción. Falleció en 1908. Su objetivo fue reformar la religión en un momento en que todo el mundo estaba esperándolo. Se basó esencialmente en dos ideas, adorar a Dios y servir a la humanidad. Y en eso estamos trabajando. Tenemos muchos proyectos en África, en India, en Suramérica. En África construimos casas, instalamos placas solares en lugares donde no llega la electricidad. Y en Suramérica tenemos proyectos de clínicas, colegios… Es una labor que pocos conocen del Islam.

-Hay corrientes del Islam que la consideran una herejía y la Liga Mundial Islámica declaró que su comunidad no era musulmana…

-Responde a una cuestión puramente teológica. Otras ramas de la religión aseguran que un mesías va a venir del cielo, y nosotros lo discutimos porque todos somos humanos. Hay países que no nos permiten el acceso, como Arabia Saudí. El peregrinaje a La Meca lo tenemos prohibido. En Pakistán sufrimos una gran persecución. La suní es allí la rama mayoritaria y luego están los chiitas, y todos están contra nosotros. Como en la época de Jesucristo, cuando en Israel había 72 tribus y todas estaban en contra.

-¿Cómo llega una comunidad fundada en India a Pedro Abad? Parece un recorrido insólito.

-En 1946, llegaron nuestros primeros misioneros a España. Era la época de Franco y por predicación nos metían en la cárcel. Pero poco a poco nos hemos ganado la confianza del Gobierno, ya que han comprobado que somos pacifistas. A nuestro misionero en Madrid le fue encomendado que encontrara unas tierras en Andalucía para continuar la labor de predicación en el sur. Miró en la carretera de Granada, en muchos pueblos. Y al final se decantó por estas parcelas de Pedro Abad por su cercanía a la carretera y porque es un lugar de paso para muchos musulmanes. Era 1980. Cuando le preguntaban por qué en Pedro Abad, la respuesta era que la comunidad no había elegido, sino Dios. La primera piedra se colocó el 9 de octubre de 1980, con la presencia de nuestro tercer califa, y la inauguración fue el 10 de septiembre de 1982 por el cuarto califa. Vinieron todas las autoridades y fue un día muy importante para Pedro Abad. El alcalde de El Carpio nos llegó a decir que allí querían otra mezquita. El edificio está protegido por la Junta de Andalucía y viene mucha gente a visitarnos que pasa por la autovía. Ahora somos cinco familias en Pedro Abad pero a la oración del viernes, la principal para los musulmanes, pueden venir entre 60 y 100 de muchos pueblos de Córdoba y Andalucía. Hay algunos que pertenecen a la comunidad Ahmadía y otros que no, pero todos son bienvenidos.

-En su caso concreto, ¿cómo llega a Pedro Abad desde su país, Pakistán?

-Había estudiado sobre Andalucía en el colegio, porque en el plan educativo que antes teníamos te daban a elegir entre Turquía, India y Andalucía, y yo elegía esta última porque pertenecía a una etapa floreciente del Islam y siempre me había atraído. En el Islam existe una relación sentimental con Al Andalus muy importante. En 1982, me surgió la oportunidad de venir y tomé la decisión. Cuando llegué a Pedro Abad, había recelo. Es lo normal, pasa en cualquier sitio ante la novedad. Pero a la inauguración de la mezquita vino todo el pueblo. Es gente amable que siempre nos ha recibido muy bien y nunca ha habido problemas de convivencia. Muchos vecinos nos visitan e incluso yo fui invitado por el párroco para recitar el Corán.

-Han pasado más de 30 años desde aquel momento y la situación ha cambiado mucho con el Islam tras los atentados de los últimos años en suelo europeo cometidos por inmigrantes o por descendientes de inmigrantes. En algunos puntos ha surgido islamofobia, ¿qué ha pasado en Pedro Abad?

-Cuando la gente ve las imágenes de lo que ha ocurrido en París, Niza o ahora en Barcelona, surgen reacciones contrarias al Islam, pero a todos no se nos puede meter en el mismo saco. El Islam significa paz y aquí en Pedro Abad no hemos tenido ningún problema, ninguna mala reacción, ninguna llamada ni nada. Siempre que se comete un atentado terrorista como el de Barcelona, emitimos un comunicado para que todo el mundo conozca nuestra opinión. La comunidad Ahmadía se siente profundamente afligida por estos atentados y nos sentimos horrorizados ante la crueldad y el desprecio por la vida humana mostrada por los terroristas. Estos atentados no tienen ninguna justificación y desde aquí siempre condenamos ésta y todas las formas de terrorismo y extremismo en los términos más enérgicos posibles.

-¿Alguna fórmula para frenar el terrorismo?

-La clave es acudir a las raíces, a las fuentes por las que se financian económicamente estos grupos y cerrarles el grifo. Habría que preguntarse también de dónde reciben las armas, porque la mayoría de los países de donde proceden los terroristas no fabrican armamento, pero sí producen petróleo, así que esta relación parece la clave. Ya sean los talibanes, el Daesh, todos tienen fuerzas económicas detrás, y ahí es donde hay que cortar. También habría que analizar el papel que está jugando la comunidad internacional, porque en el nombre de la paz y la Justicia hay mucha crueldad y se están tomando decisiones muy desacertadas. En Iraq o Libia, por ejemplo, hay ahora más problemas que antes porque al fin y al cabo no se está acudiendo a la verdadera solución. Estado Unidos tiene la capacidad suficiente para averiguar todas estas cosas porque si quisiera ahora mismo, por vía satélite, podría ver la matrícula de nuestros coches. El origen de todos estos problemas está en la Guerra del Golfo. En aquel momento, nuestro cuarto califa escribió a todos los líderes internacionales para advertir de lo que podía pasar.

-Entonces, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la solución?

-La educación. Se sigue gastando dinero en armas y no en educación. Hay ejemplos cercanos de poca importancia pero que pueden ilustrarnos bien. En el colegio en Pedro Abad, por ejemplo, empezaron a insistir a los niños en la importancia del reciclaje. Y mis hijos llegaban a casa y nos corregían. Es la única manera de que a largo plazo se solucione este problema, pero no se está invirtiendo en este sentido

-¿Qué hace que un chico de 17 ó 20 años se radicalice en apenas unos meses, como parece que ha ocurrido en Barcelona?

-Mucha gente no ha leído el Corán y a estos chicos les cuentan que si matan a una persona van a ir al paraíso. Pero el Islam no dice eso. [Abre una página del Corán, y lee: Prescribimos a los hijos de Israel que quien matara a una persona sería como si hubiese matado a toda la humanidad, mas quien diera la vida a uno sería como si hubiese dado la vida a toda la humanidad]. A la gente que hace estas cosas les lavan el cerebro y creen que en el paraíso les esperan mujeres vírgenes. Al final estamos limpiando manchas.

-Se suele hablar de falta de integración y las familias de los terroristas siempre muestran su sorpresa cuando ocurre algo así, ¿cómo se llega a esta situación?

-Es muy importante proteger a los hijos. Cada casa y cada padre tiene la responsabilidad de cómo es su hijo. Es como cuando hay una enfermedad. Si se detecta pronto y hay un diagnóstico, se puede curar. Pero si se tarda, puede llegar a ser mortal. Todas las cosas tienen solución, pero necesitamos hacer trabajo con paciencia y la clave, insisto, es la educación.

-¿Qué dice el Corán sobre la yihad? Hay quien se escuda tras el texto sagrado para justificar su acción...

-Una persona sola no puede hacer la yihad, eso no lo permite, sino un país. Con hacer la yihad, nos referimos a escribir y a intercambiar ideas, no a usar las armas. Estamos totalmente en contra de eso. Consiste en hablar desde el respeto, porque lo contrario produce odio. Siempre que se tiene la ocasión, hay que sembrar amor para ganarse el corazón de todos.

-¿Han conseguido que vecinos de Pedro Abad o de pueblos cercanos se conviertan? ¿Qué relación tienen aquí con los católicos, que forman la religión mayoritaria?

-No me consta que en Pedro Abad haya ocurrido, pero sí llegan nuevos fieles en Sevilla, Barcelona, Madrid o Valencia. Aquí en el pueblo tenemos buena relación con todos. Me invitaron a la iglesia a recitar el Corán, a la mezquita han venido religiosas y en la inauguración estuvo incluso el obispo de Córdoba. El mensaje de las dos religiones, en el fondo, es el mismo. Y tenemos que practicarlo juntos. Hay que buscar los puntos en común de ambas religiones para ir juntos y adoptar las cosas buenas de unos y otros, independientemente del credo.

-El machismo en el Islam es una crítica recurrente, ¿qué papel está jugando la mujer en su comunidad?

-Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, eso no se puede discutir. El problema son determinadas culturas, como en Afganistán, donde las mujeres llevan el burka e incluso tienen que caminar unos pasos por detrás del hombre. Es una cuestión cultural, no del Islam. El Corán habla de proteger a la mujer y por eso se utiliza el velo. Tratar de imponer la prohibición del uso del velo no es potestad de ningún organismo gubernamental ya que viola la libertad individual de elección y limita la religiosa. En Córdoba nunca ha habido problemas con el velo; mi hija ha estudiado informática en el campus de Rabanales y el uso del velo no ha sido un inconveniente. Cada persona tiene su creencia, y el problema surge cuando el país se mete en asuntos religiosos, como ha ocurrido en Francia con este asunto.

-El principal monumento de Córdoba es la Mezquita-Catedral, un templo sobre el que desde hace años planea la polémica. ¿Le gustaría poder rezar allí?

-Claro que me gustaría rezar allí, pero el respeto es más importante. Con el obispo de Córdoba tenemos relación, pero este tema nunca lo hemos tratado porque entendemos que puede generar conflicto, y esa no es nuestra intención. Cuando llegas a un sitio, lo principal es respetar las normas, y si no las aceptas te tienes que ir.