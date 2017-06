Los socios de Rabanales 21 aprueban el plan de viabilidad para salvar al parque

Los socios de Rabanales 21 acordaron ayer en Junta General dar el visto bueno al plan de viabilidad aprobado hace unos días por el consejo de administración del parque tecnológico y, por lo tanto, la entidad saldrá del preconcurso de acreedores en el que se encontraba inmersa y evita acabar irrevocablemente en concurso de acreedores, según destacaron fuentes del propio parque. Los socios también acordaron durante la Junta General una ampliación de capital por un montante económico de 2,5 millones de euros. No obstante, en esa reunión que se prolongó durante algo más de cinco horas se quedaron aún algunos flecos por solventar, por lo que los socios se volverán a reunir mañana para ello, según también indicaron las fuentes del parque tecnológico. La Junta General comenzó sin acuerdos en lo que a la aprobación de esas medidas diseñadas para sanear a la entidad y después de una semana de negociaciones con entidades financiaras para encajar el plan y, después de la reunión de ayer, siguen asuntos sin resolver. La principal cuestión se basa en la ampliación de capital y la aportación de las entidades financieras. El parque, en principio, se salva sobre la campana de una situación más que crítica y tras unas negociaciones que no han sido nada fáciles y que aún no han terminado, pues mañana tendrá que haber otro encuentro para fijar definitivamente las condiciones de las medidas. No obstante, parece que la postura general de la junta general es la de aprobar ese plan que salve de la quiebra al parque tecnológico, una opción que sería el peor de los escenarios. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de Rabanales 21 ha sido uno de los puntos en los que el actual equipo de gobierno ha basado su proyecto de ciudad, por lo que tanto desde Capitulares como desde la Junta se está haciendo lo imposible por no dejarlo caer.

El plan de viabilidad recoge medidas para sanear la situación financiera del parque tecnológico en los dos próximos años y posteriormente atender las deudas pendientes a partir de 2019. Ese documento incluye, entre otras medidas, la suscripción de una póliza de crédito -con una cantidad máxima de dos millones de euros- para pagar la deuda que el parque tecnológico tiene con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco), además de sus recargos e intereses. Por lo que respecta a la deuda a largo plazo con dicho Ministerio, cifrada en dos millones de euros, en el plan se prevé que las negociaciones permitirán amortizarla en 20 años. Y recoge que la ampliación de capital por un montante económico de 2,5 millones de euros se la repartirán la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación, Caixabank, Cajasur y la Universidad de Córdoba (UCO). Asimismo, el plan de viabilidad incluye la dación en pago de solares para saldar la deuda vencida y exigible con los socios. Concretamente, esta dación en pago, de suelos valorados en un montante global de cuatro millones de euros, es para hacer frente a una deuda contraída por el parque tecnológico con la Junta de Andalucía.

La decisión evita que la entidad tenga que ir irremediablemente a concurso de acreedoresLa junta empezó sin acuerdo y, tras una larga reunión, sigue con flecos por resolver

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, ya anunció que el plan iba a contar con el apoyo en materia de financiación de entidades como Caixa Bank o la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Tras recordar que la Junta tiene un 20% del accionariado a través de IDEA, el consejero reconoció que "había expectativas de venta de parcelas que no se han cumplido pero sigue existiendo actividad, por lo que se espera se acometan esas ventas". Sánchez Maldonado precisó asimismo que una de las opciones del plan de viabilidad para Rabanales 21 pasa por dejar una parte de los terrenos para construir el centro comercial Rabanales Plaza, además de contemplar otras fórmulas, como atajar la deuda del parque o la concesión de créditos. Y es que Rabanales Plaza es una inversión necesaria para el parque y la economía de la ciudad.

El pasado 6 de febrero, los socios de Rabanales 21 acordaron "adoptar las medidas que garanticen la viabilidad del parque tanto a corto como a largo plazo", según relataron entonces fuentes del parque. Esas medidas pasaron por acogerse al preconcurso de acreedores por segunda vez en su historia, preconcurso presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba por sus problemas de solvencia y cuya fecha límite era la del próximo 9 de junio. "Para evitar que las tensiones de tesorería generen situaciones de dificultad mayores de las actuales, la sociedad ha decidido acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, lo cual proporcionará un margen suficiente de tiempo para que la comisión de trabajo proponga a la sociedad las medidas necesarias para dar viabilidad al parque científico tecnológico", sentenciaron entonces las fuentes. Se acordó así la creación de un grupo de trabajo coordinado por el Ayuntamiento y que debía presentar las medidas a adoptar tanto para la solución de los problemas de tesorería, como para los problemas estructurales de la sociedad; o sea, el plan de viabilidad. Llovía sobre mojado. La primera vez que el parque tecnológico se declaró en preconcurso de acreedores fue en marzo de 2014. Su consejo de administración acordó dos meses después dejar ese preconcurso de acreedores.