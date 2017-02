La sociedad civil crece a golpe de click

Las cosas están cambiando, y los políticos más avezados lo saben y lo temen. También los sindicatos, y la patronal, y los colectivos de vecinos, todo ese entramado asociativo que hasta ahora, y desde la Transición, constituía la sociedad civil. Los políticos, sin embargo, lo fueron colonizando con los años casi todo, y esos agentes sociales perdieron en muchos casos su independencia para convertirse a menudo en meros títeres al servicio del poder y de los intereses económicos de sus directivos. La sociedad civil se gangrenó, se desnaturalizó, y ahí fue cuando irrumpió el 15M como demostración de que las redes sociales son un medio extraordinario para que cualquier individuo pueda alcanzar un gran poder de convocatoria si tiene un mensaje razonable que transmitir. La lástima de aquella protesta es que de nuevo los políticos, en este caso los de Podemos, canibalizaron la memoria de aquellas luchas hasta el punto de que hoy el 15M sólo aparece como el inútil pataleo de unos españolitos que tenían que pagar con penalidades y sacrificios la factura de la mayor crisis económica de la España contemporánea. Algo de aquello, la mecánica al menos, sí que quedó y de ahí que un tipo como el médico y activista granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, haya sido capaz con su bata, su barba y su megáfono de bloquear el plan sanitario de la Junta y de cargarse a dos altos directivos del SAS.

A eso me refería con lo de que las cosas están cambiando, y cambiando para bien. Porque la existencia de una sociedad civil fuerte, independiente y activa, ajena a los intereses políticos, es vital para que se constituya una democracia sólida y coherente. Con ella activa no serán tan fáciles los abusos de poder, ni las malas prácticas de gobierno, ni la gestión injusta, ni tampoco la corrupción económica. De que estos grupos sean capaces de organizarse y de ganar presencia en el espacio público dependerá la despolitización de una España donde los políticos han estado hasta en la sopa, queriendo meterse hasta en los consejos de administración de las empresas, cobrando cuanto diezmo podían y enturbiando incluso la convivencia social con su afán de lanzarse pedradas ideológicas o de utilizar incluso a los muertos de la Guerra Civil o de ETA con el fin de lograr sus intereses. Ha sido mucho lo visto, así que ojalá que estas nacientes sociedades civiles encuentren líderes íntegros que no caigan, como cayeron los líderes sociales al uso, ante los cantos de sirena de un poder que, siempre, por pura lógica, trata de desactivar al individuo para luego perpetuarse. Por eso, al igual que Podemos vampirizó al 15M, también otros movimientos como el de la sanidad o el incipiente que comienza a verse sobre la demanda de desdoble de la N-432 sufren el intento de invasión de personajes políticos que parecen acudir a ellos para echar una mano pero que lo que en el fondo pretenden es patrimonializarlos para conseguir mejores resultados en las urnas. Tal y no otro es el triste intento que hace no mucho protagonizó IU con su afán de movilizar a la sociedad cordobesa contra los recortes sanitarios y tal y no otro es el interés que algunos cargos socialistas le están poniendo a la demanda de la autovía de la N-432, una carretera que el PSOE no hizo cuando gobernaba y ahora reclama. Mucho recuerdan en fin estos manejos a aquella movilizaciones que le hacían a Aznar por la A-45 y que de golpe cesaron cuando triunfó el inefable Rodríguez Zapatero. A una España politizada, poco participada, teledirigida y espesa que todavía hoy pervive y de la que sólo una sociedad civil fuerte y transversal, despolitizada, nos podrá sacar.

En nuestras manos estuvo y nuestras manos está.