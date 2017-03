El 22% de las ayudas sociales de Vimcorsa las reciben mujeres víctimas de violencia de género

"La crisis tiene nombre de mujer". La presidenta Vimcorsa, Alba Doblas, pronunció esta frase lapidaria para introducir los datos relativos a las ayudas sociales al alquiler de la empresa municipal correspondientes a 2016. Doblas detalló que tres de cada cuatro subvenciones -el 77% del total- fueron a parar a mujeres. "De ellas, más de la mitad -el 55%- eran familias monoparentales en las que la mujer es el único sustento, y nada menos que un 22% eran mujeres que habían sufrido violencia de género", sentenció. Con las ayudas "hemos contribuido a la que la vida de 150 mujeres mejore", insistió. Doblas puntualizó que en total se han concedido 200 ayudas al alquiler "y hay 342 solicitudes en reserva". De esas 200 ayudas "la mayor parte, 115", apuntó, se concedieron a personas que se encontraban en riesgo de perder su vivienda por los impagos al banco y que sin estas subvenciones estarían en la calle", añadió. Asimismo, detalló que el resto de las ayudas al alquiler, 85, "fueron concedidas para contratos nuevos, principalmente a jóvenes de familias en situación de hacinamiento".

E informó de que Vimcorsa también atendió 587 peticiones de ayuda para la rehabilitación de viviendas en la ciudad en 2016, además de otras 39 que están dentro del Plan Especial de San Martín de Porres. Detalló que una treintena de estas ayudas fueron para adaptación de los hogares, una decena para la eliminación de barreras arquitectónicas, cinco para solucionar problemas estructurales y una para elaborar el informe de evaluación ambiental.

Acompañada del gerente de la empresa municipal, Rafael Ibáñez, Doblas informó de que una auditoría externa realizada a Vimcorsa detalla que la sociedad cerró el ejercicio 2016 "con un superávit de más de 824.619 euros, frente a las pérdidas de 1,9 millones de euros del año anterior". "Esto se debe a los vaivenes típicos del mercado inmobiliario, lo que implica que las previsiones anuales no se puedan cumplir, ya que el ingreso contable de las viviendas de compraventa se realiza cuando se escrituran y no cuando se hace el contrato de venta pública. Esos 1,9 millones de euros de pérdidas, por ejemplo son producto de que se tenía previsto ingresar un dinero a finales de 2015, dinero que no se ingresó hasta el primer trimestre del siguiente", puntualizó el gerente, quien añadió que, "de hecho, Vimcorsa tenía previsto acabar el ejercicio de 2016 con una pérdidas de 725.000 euros, cuando ha obtenido superávit". Ibáñez avanzó que en este año 2017 es posible que Vimcorsa pase por momentos de tensión en la tesorería, "Remontaremos a finales de año, probablemente en noviembre, cuando se entregue una promoción de 78 viviendas", destacó.