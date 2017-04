Cuenta la leyenda que nadie escapa a ese mal. El conocido como el síndrome de la bombonera afecta por igual -sea de derechas, de izquierdas o sin definir- a todo el que ocupa el despacho de la Alcaldía de Capitulares. Los más veteranos en esto describen los síntomas como momentos de distorsión de la realidad, algunas pinceladas de divismo y ciertos episodios de amnesia que hacen actuar de forma contraria a la que se había previsto. Nadie hasta el momento se ha librado. Sólo así se puede entender uno de los episodios más comentados esta semana en Capitulares que, más allá de la anécdota, parece que deja entrever más de lo que parece.

Verán, la situación es la siguiente. En la última semana se han retirado de uno de los pasillos del Ayuntamiento -donde se ubica la Alcaldía, los despachos de los grupos, tanto los que están en el gobierno como en la oposición, el salón de Plenos o la sala de prensa, entre otras dependencias- unos sofás que servían sobre todo de descanso para los periodistas, y se han dejado para uso exclusivo de las visitas previamente concertadas de la alcaldesa. Tan es así que quien ha osado ocupar esos asientos ha sido amablemente invitado a levantarse. La situación no pasa de la anécdota y si esto sirve para que, de una vez por todas, los periodistas tengan una sala decente en el Ayuntamiento, bienvenida sea esta usurpación. El problema está en que por el momento ese lugar que pudiera mejorar la dignidad de la profesión periodística no existe y que, según apuntan algunos de los que tienen mando en plaza en Capitulares, parece ser que la intención del PSOE es la de cerrar la zona noble del Ayuntamiento, la que ocupa el despacho de la regidora y el equipo socialista, para evitar el paso de otras personas que no sean a las que se les haya dado el visto bueno previamente. Por el momento, nadie ha querido aclarar el motivo de estos cambios.

La idea contrasta mucho con las llamadas paredes de cristal que tanto sonaron en precampaña y que tanto demanda la sociedad. No es el momento de cerrar ventanas, sino de abrirlas, y eso cada vez cuesta más en el Ayuntamiento. Pero, insisto, más allá de la anécdota, el otro día mi amigo José María dio en la clave, como siempre: "Lo tremendo es que alguien esté planeando estos cambios con lo que tienen encima". Efectivamente.

Llegados prácticamente al ecuador del mandato, el balance sigue siendo bastante pobre, por mucho que con la inauguración de la Normal de Magisterio se quieran salvar los papeles. Las relaciones entre PSOE e IU no pasan por su mejor momento y los proyectos pendientes siguen siendo eso, pendientes, además de no conocer ninguno nuevo, siquiera en mente.

Se puede hacer un repaso. Metrotrén -o Cercanías-, mercado del Pósito de La Corredera, acuerdo con Defensa para Caballerizas Reales, la esperada propuesta para el solar de Miraflores, el Pabellón de la Juventud, por no hablar del Centro de Convenciones. Bien es cierto que en este último caso la situación económica de la empresa y las consecuencias de encargar una obra con una bajada presupuestaria considerable han pesado más que la propia gestión de gobierno.

Mientras tanto, las semanas se cuentan por polémicas en Capitulares. El turismo -donde la alcaldesa dio un paso, pero cuando el conflicto llegó a un punto de no retorno-, el urbanismo o la seguridad en la Semana Santa. No se entiende que no haya habido más contundencia por parte de la primera edil y del equipo del PSOE a unas declaraciones tan irresponsables y que dañan la imagen de la ciudad. Ni siquiera los sindicatos han podido bajar la guardia en este tiempo con casos como el de los porteros, Cosmos o las 35 horas. Por el momento continúan las comisiones de estudio y seguimiento. Y es que, ya lo dijo Napoleón: "Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a una comisión".