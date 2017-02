Los sindicatos se movilizarán por la anulación de las 35 horas

Las reacciones por la anulación de las 35 horas no se han hecho esperar. La junta de personal y el comité de empresa del Consistorio ya han anunciado movilizaciones después de que se haya conocido que el Gobierno ha realizado un requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo del Pleno por el que se establece la reducción de la jornada laboral de las 37,5 horas a 35. La decisión se argumenta en un informe de la Abogacía del Estado en el que se pone de manifiesto que la administración local no es competente para tomar esa decisión. Con este panorama, las organizaciones sindicales han acordado un calendario de protestas que arrancarán el próximo 22 de febrero con una concentración en la Subdelegación del Gobierno de 11:00 a 12:00. A la convocatoria están llamados los delegados de persona que estén de descanso o fuera de servicio. También se ha propuesto igualmente para el día siguiente, 23 de febrero, una asamblea en el Ayuntamiento de 07:30 a 09:00 para todo el personal municipal.

La junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento han convocado también para una gran manifestación el próximo 2 de marzo que partirá desde el Paseo de la Victoria hasta la Subdelegación del Gobierno. Los representantes de los trabajadores ya han solicitado permiso para la protesta, en la que portarán una pancarta bajo el lema "Gobierno del PP impide el empleo público del Ayuntamiento". Los sindicatos hicieron un llamamiento a la participación en todas estas protestas.

El Consistorio pretendía quitar 15 minutos tanto a la entrada como a la salida para recuperar el horario frente a las 37,5 horas impuestas, al igual que se ha hecho en la plantilla de la Junta de Andalucía. El subdelegado del Gobierno se apoya en un informe de la Abogacía del Estado que lo deja bastante claro. Así, apunta a "varias razones" por las que no se puede aplicar el nuevo horario. En primer lugar, se detalla que la jornada mínima de 37,5 horas es "constitucional" y ha sido dictada por el Estado "en el marco de sus competencias para todo el sector público y tiene carácter básico".

Además, especifica que las administraciones públicas pueden "ampliar dicha jornada, pero no reducirla" y, en el caso concreto de la administración local, el horario es el mismo que el del Estado. El informe concluye igualmente que la medida adoptada por el Pleno no se articula "como una flexibilidad horaria", sino que en la práctica supone la aplicación de los 35 horas y eso "vulnera la normativa estatal de carácter básico" ya que el Ayuntamiento "no tiene competencias" para hacerlo. Por todo esto, el Gobierno da un plazo de un mes para que el Ayuntamiento anule el acuerdo del Pleno sobre las medidas de conciliación laboral y familiar.

El Consistorio ya ha reconocido las dificultades para aplicar las 35 horas semanales, a pesar de que se ha vendido a bombo y platillo como un logro municipal. Desde el Ayuntamiento, por tanto, se ha apostado por implantar el nuevo horario en servicios seleccionados como los comunes, en el propio Consistorio, Servicios Sociales o las áreas situadas en Gran Capitán.