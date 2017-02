Los sindicatos insisten en que la comisaría se quede donde está

Si no hay más remedio, según explicaron ayer, acatarían la opción finalmente elegida para desbloquear la construcción de la nueva comisaría que debe sustituir a la obsoleta de Campo Madre de Dios. No obstante, los cuatro sindicatos que conforman la plataforma Policía en Conflicto continúan considerando que la mejor opción es la de que la comisaría siga ubicada en el lugar en el que está. Esa opción pasa por que Interior y la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol) lleguen a un acuerdo de cesión, compra o alquiler de los casi 2.000 metros cuadrados pertenecientes al complejo que el Ayuntamiento cedió en la época franquista a la mutualidad para la construcción de casas policiales y que son los que impiden que el Ministerio pueda actuar sobre ellos, tal y como detalló el portavoz de la plataforma, Fernando Ramón Calderón. "Lo más lógico es que lleguen a un acuerdo entre ellos. No entenderíamos que se pierda la oportunidad de construir la nueva comisaría por no llegar a un acuerdo", añadió.

Si ese acuerdo no llega a producirse, la plataforma Policía en Conflicto -hasta ahora, desde que se anunciaron las dificultades de la actuación, verdadera invitada de piedra en un histórico asunto que llevan los sindicatos años y años demandando- defiende como segunda opción la de la cesión de un suelo o equipamiento en un lugar cercano al que ocupa ahora la comisaría de Campo Madre de Dios. "Es de sentido común que la comisaría se mantenga en la zona [en pleno distrito Este] dado que, como la actual, cubriría distritos muy complejos en los que se ha conseguido reducir los índices de delincuencia, además de que, por esa ubicación, permitiría llegar a los sitios requeridos en un tiempo óptimo". "Es que no se trata sólo de la ubicación, se trata también de ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía", apuntó Calderón.

No obstante, no todos los lugares cercanos a la comisaría Campo Madre de Dios son ideales, según la plataforma, para levantar la nueva comisaría en el caso de que no pudiera mantenerse en Campo Madre de Dios. La opción propuesta por el grupo municipal del PP y que no se ve mal desde la Subdelegación del Gobierno de que el Ayuntamiento ceda la zona de Preferencia del estadio del Arcángel para la edificación de las dependencias policiales "debe ser lo último de lo último", según indicó el portavoz de la plataforma. Calderón defendió que en el hipotético caso de que se llegara a elegir esa opción, debe venir acompañada de un estudio valorativo que la apoye. "No vemos muy clara esa opción que hemos conocido por los medios de comunicación del Arcángel", puntualizó el portavoz de la plataforma, quien insistió en que "lo más lógico es que lleguen a un acuerdo para que la comisaría se pueda levantar en Campo Madre de Dios".