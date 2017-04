Los sindicatos defienden que 2018 debe ser clave para las comisarías

De las palabras a los hechos. Policía en Conflicto, la plataforma, que fue creada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) para demandar al Ministerio del Interior el arreglo de un complejo policial -el de Campo Madre de Dios- que no es propio este siglo, por su estado de ruina, considera "una muy buena noticia" que se hable ahora de dos nuevas comisarías en vez de una. No obstante, el colectivo policial defiende, tal y como detalló ayer su portavoz, Fernando Ramón Calderón, que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 deben ser claves para hacer realidad esos proyectos ubicados en terrenos de la Fuensanta y Ciudad Jardín. Las cuentas de este año apenas recogen 65.000 euros para que el Ministerio realice obras en este ejercicio en Córdoba. "Creemos en la buena fe de Interior y en ese pronunciamiento de que va a haber dos comisarías y lo consideramos una muy buena noticia, pero 2018 debe ser el año de paso de este Rubicón, en el que debe haber un movimiento económico para los proyectos", sentenció.

El pasado miércoles, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, mantuvo una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la que se puso encima de la mesa construir una comisaría en la zona este de la ciudad, que sustituya a la actual de Campo Madre de Dios, en el entorno de la Plaza el Moreal y otra en terrenos situados en el distrito de Poniente -zona oeste-, en concreto en la prolongación de la Avenida de Manolete, próximo a la circunvalación de la ciudad. Estas instalaciones, a su vez, sustituirían a las de Campo Madre de Dios y Parque Figueroa. La primera se encuentra en un estado bastante deteriorado y era una antigua reivindicación de los sindicatos policiales.

Para Policía en Conflicto el hecho de que se plantee ahora la construcción de las dos comisarías supone que "se han dado cuenta" de la problemática que sufre la ciudad en lo que a cobertura policial se refiere. "Entendemos que se han dado cuenta de la problemática que tiene Córdoba, que no ha crecido en altura, sino que ha crecido expandiéndose como una gran mancha de aceite hasta las barriadas periféricas", señaló Calderón. "El hecho de que se construyan dos nuevas comisarías de nivel 1 -de última generación- en la zona este y oeste afianza y cumple todas las expectativas de seguridad", añadió el portavoz.

Desde el Ministerio del Interior se ha previsto una inversión necesaria de en torno a 12 millones de euros, si bien es cierto que este año apenas dará tiempo a culminar los trámites de cesión de suelo y adelantar estudios previos o los proyectos. De esta manera, la partida prevista será suficiente, puesto que las obras no arrancarán, previsiblemente, hasta el tramo final del año que viene. "Creemos que esos 12 millones de euros son más que suficientes para que Córdoba pueda contar con dos comisarías de nivel 1 en dos zonas idóneas para dar cobertura a todas las unidades patrulla que se muevan por Córdoba; esa cobertura es tan importante o más que la logística que tendrán cada una de esas dos comisarías", insistió el portavoz de Policía en Conflicto.

En la reunión del pasado miércoles, el secretario de Estado de Interior trasladó a la alcaldesa la idoneidad de construir dos dependencias con el objeto de "permitir el despliegue que Córdoba necesita y equilibrar las necesidades entre las zonas este y oeste de la ciudad". Así, además de estas dos nuevas instalaciones, se mantendrían las de Fleming y las conjuntas que prestan servicio en el Guadalquivir y Judá Leví. Eso sí, Nieto ya apuntó que tras la puesta en marcha de la nueva comisaría, la de Fleming pasaría a ser una de distrito "con un incremento de la actividad que desarrolla, y toda la concentración operativa con las unidades más especializadas estarían en esa nueva ubicación, que puede ser aún cualquiera de las tres", aclaró.