Los sindicatos alertan de que El Granadal está por debajo del mínimo de bomberos

La crisis en el área de Seguridad municipal no está ni muchos menos solventada. Pocos días después de que el edil responsable del ramo, Emilio Aumente, amenazara con dimitir si no se aumentaba la dotación en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y de que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, lo resolviera con cuatro plazas más, los sindicatos vuelven a lanzar la voz de alarma. Fueron CCOO y CTA las dos organizaciones que ayer insistieron en que los problemas en la cartera de bomberos no están ni mucho menos resueltos, ni lo estarán con la llegada de los cuatro nuevo trabajadores.

Ambos sindicatos indicaron que en el parque de El Granadal, ayer mismo, tan solo había un conductor, cuando debería de haber dos, existiendo cuatro trabajadores y no cinco, el mínimo exigido. Esto implicaría, aseguraron las organizaciones sindicales, que de tener que organizar dos salidas no estaría cubierta la seguridad en la intervención. Aunque también está la opción de utilizar los recursos del parque de Los Custodios, reconoció en este sentido CCOO, se dejaría sin conductor a este último parque.

Según aseveró el sindicato, los bomberos de El Granadal tienen destinadas tareas preventivas como comprobar los cortes de tráfico por obras o hacer mantenimiento de las bocas de abastecimiento de agua, algo que ayer por la tarde no pudieron efectuar debido a esa carencia de personal.

"La falta de personal en los parques de bomberos no sólo es vergonzosa sino alarmante y muy preocupante, ya que la ciudad y sus más de 300.000 habitantes no tienen garantizada la cobertura de los bomberos en el caso de que se produzcan varios siniestros de forma simultánea", denunciaron desde CCOO. El mismo sindicato también avanzó que este problema se verá incrementado en verano con los incendios de pasto. Sobre esa contratación anunciada por Ambrosio, el sindicato señaló que "no llegarán hasta julio y que al tratarse de comisiones de servicio se desconoce la preparación que tendrán los trabajadores que se incorporen". Por su parte, CTA criticó al cogobierno por su "falta de previsión" y recordó que "en la liquidación del presupuesto del 2017, en lo referido al gasto de personal no se han gastado 14,9 millones de euros".