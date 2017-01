"No existe un servicio de cirugía en España con el que yo me sentiría acomplejado"

La vocación por la cirugía le llegó a Javier Briceño (Córdoba, 1968) temprano, cuando con siete años su padre le regaló una enciclopedia Larousse ilustrada -que aún guarda con cariño en su estantería-. Ese fue su primer contacto con la medicina. "Siempre he sabido que quería hacer cirugía y además aquí, en el Reina Sofía", asegura este médico que entró al hospital cordobés en 1993 como residente. Briceño, que es director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y del Aparato Digestivo y del Programa de Trasplante Hepático y Pancreático del centro sanitario, acaba de recibir un Premio Averroes en reconocimiento a su trayectoria.

-¿Cómo recuerda sus inicios en el hospital?

El trasplante es una forma de vida, es otra historia; es duro, pero muy interesante y gratificante"

-Los años de un médico residente, y especialmente en la especialidad de cirugía, son muy duros, pero lo recuerdo con enorme satisfacción. El servicio era enormemente activo porque en esa época se había hecho ya algún trasplante. Era una unidad con mucha inquietud y muy bien posicionada a nivel nacional. Trabajar en un hospital como éste te da unas oportunidades que no tienen otros. Aunque esté mal decirlo, en otras provincias no hay las mismas posibilidades quirúrgicas que hay aquí. El Reina Sofía tiene una trayectoria quirúrgica muy desarrollada y, obviamente trabajar en un hospital como éste es una oportunidad única. A veces uno tiene la idea de que yéndose a un centro de capitales grandes va a tener más opciones quirúrgicas, y es un error absoluto. Puedo presumir ahora mismo de que no existe un servicio de cirugía a nivel nacional con el que yo me sentiría acomplejado. La actividad que se hace tiene un nivel muy complejo, siempre está en la punta de lanza, y cuando uno está a la vanguardia es muy motivante trabajar. De vez en cuando hay alguna técnica que sólo se ha hecho aquí y eso es un estímulo para ti y tus residentes.

-Su servicio ha apostado mucho por la laparoscopia.

-Sí, hemos hecho una apuesta muy fuerte fundamentalmente por la cirugía hepática con laparoscopia porque realmente se hace muy poco en general en el mundo. Es muy compleja, puede tener complicaciones muy importantes y muy pocos centros y cirujanos acceden a ella. Hacerlo por laparoscopia es todavía más difícil, pero obviamente tiene unas ventajas que la hacen que merezca la pena. De hecho, ahora mismo en esta unidad la mitad de los pacientes que se intervienen se hacen por este método. También se hace así parte de la cirugía del páncreas, el 100% de la bariática, un 70% de la colorectal y, recientemente hemos iniciado la de la carcinomatosis peritoneal limitada. Veo que en los servicios de cirugía dentro de cinco años, y quizás me vaya muy lejos, el 80% de las intervenciones se harán por esta técnica. Ahora mismo estaremos en torno al 40% o 50%. La cirugía abierta se va a quedar relegada a casos extremadamente complejos, cirugías muy agresivas que necesiten muchos campos abdominales para operarse.

-Otra de las innovaciones que se esperan es la puesta en marcha del robot Broca, que se está realizando en el Imibic.

-Realmente ahora viene una etapa interesante porque la cirugía robótica es algo que viene a quedarse. Los robots son enormemente caros porque han tenido una patente, pero se libera ya, así que va a existir un mercado muy atractivo a precios mucho más asequibles. De momento la robótica no ha demostrado ventajas sobre la laparoscopia, al menos en la cirugía abdominal, pero gran parte de las desventajas estriban en lo cara que es. El Broca es un prototipo, le queda mucho, pero los brazos robóticos están ya y ahora mismo esperamos un auténtico boom. Se habla de que en la zona del sudeste asiático hay unas 300 patentes a entrar en el mercado mundial, lo que significa que ya mismo la cirugía va a ser robótica. La idea del Broca es muy buena porque los robots que hay ahora son muy grandes, un auténtico armatoste, y necesitan una habitación aparte en la que el cirujano está en una consola trabajando. El robot no se puede mover, pero sí se pueden cambiar los brazos, por eso el Broca es interesante. Estamos ahora un poco parados esperando lo que siempre pasa con estas cosas; la inversión para poder seguir desarrollándolo. Parece que va por buen camino pero aún queda un poco.

-¿No supone esto la pérdida del encanto de tener contacto directo con el paciente que se opera?

-Yo que vivo los dos mundos digo que sí. Personalmente sí porque el cirujano es el que trabaja con las manos, pero los cirujanos jóvenes no lo ven así porque prácticamente están educados en la laparoscopia, en los videojuegos, tienen unas capacidades hápticas que a los demás nos han costado más esfuerzo. Aunque me considero joven, el hecho de operar mirando a una pantalla y no al paciente necesita un aprendizaje mental. La laparoscopia en sí es una técnica de abordaje, te permite otras visiones, pero en esencia es lo mismo que la cirugía abierta. Mis cirujanos, cuando salen a aprender alguna técnica, es excepcional que no sea por laparoscopia, y esto no va a volver atrás.

-¿Se ha notado la crisis en su unidad?

-La crisis se nota en la sanidad pero creo que en un trabajo tan motivacional como éste de alguna manera eres capaz de paliarlo. A veces te estimula mucho más la imaginación porque quizás no dispones de algo pero puedes recurrir a otra técnica o dispositivos con los que eres capaz de reproducirlo. Se habla mucho de la crisis sanitaria y es cierto que la hay; los presupuestos se han recortado, pero quizás el mayor recorte ha sido en cuestión de personal y contrataciones, pero realmente no en sí en la tecnología. Es cierto que hay que hacer muchos esfuerzos, que tienes que optimizar lo que el hospital compra, pero yo presumo de haber hecho técnicas que no se hacen en España con tecnología que no es la última que ha salido al mercado. En cirugía hay un problema y es que la ingeniería técnica evoluciona muy rápido, es parecida a lo que ocurre con la informática, que uno se compra un ordenador y al mes ha salido otra versión. En un momento económico como éste es difícil poder adaptar los recursos a lo último de lo último. Aunque si uno es buen conductor tampoco tiene que tener un Ferrari.

-Fue alumno de Carlos Pera. ¿Qué significa para usted?

-Es uno de los grandes de la cirugía de España, un visionario, cuando los demás estaban empezando él venía de vuelta. Siempre ha sido una persona enormemente inquieta; siempre inconforme con lo que hacía, y eso era muy estimulante para los demás. Es una de las figuras de este hospital, uno de los motores que ha hecho que sea lo que es. Uno no construye un hospital y empieza a destacar inmediatamente, pero si tienes la suerte, como ocurrió aquí, de que algunas personas como Carlos Pera empiezan a montar unidades complejas, eso obliga al resto a ponerse las pilas. Muchas veces se habla del espíritu del Reina Sofía, y eso no es otra cosa que personas como él, Manuel Concha o Gonzalo Miño. Personas que coincidieron en un determinado momento en el hospital y lo revolucionaron. Gran parte de lo que hoy es el centro es una consecuencia de esto. Como jefe de este servicio es difícil mantener el peso de la historia. Quizás una de las cosas que más me preocuparon cuando me senté en esta silla fue eso, estar a la altura de Carlos Pera.

-Como especialista en cirugía hepática, ¿cree que somos conscientes de la importancia de nuestro hígado?

-Creo que no. A veces uno se centra en órganos un poco más poéticos como el corazón o el cerebro. El hígado no es un órgano de batalla pero es el que tiene el mayor potencial metabólico de todo el organismo. De hecho, cuando se han construido órganos artificiales, se han hecho corazones, riñones… pero no hemos sido capaces de crear un órgano que pueda desarrollar las miles de funciones que tiene el hígado. Además es bastante resistente y cuando falla es preocupante porque significa que uno está realmente enfermo. El problema que viene ahora es epidémico y se llama síndrome metabólico, que es el acumulo de grasas en el hígado y su inflamación. Eso es un hábito moderno que antes no existía. Las dietas y el realizar poco ejercicio hacen que esté apareciendo esta enfermedad que es realmente preocupante. La Organización Mundial de la Salud ya ha calculado que para 2020 el 30% de la población va a tener síndrome metabólico, y eso son muchos millones de personas. Y de esos, unos pocos van a evolucionar a trasplante. En Estados Unidos ya es la tercera causa de trasplante.

-¿Cuándo empezó en el Programa de Trasplante Hepático?

-Llevo desde que entré y con más fuerza desde el 98 en el de hígado y páncreas. El de hígado se inició en el 89 y ahora aquí se hacen prácticamente todos los tipos de trasplante hepático, no hay ninguna técnica que no hayamos hecho o por lo menos que sepamos. El trasplante es una forma de vida, es otra historia. Es algo que puede pasar en cualquier momento y con lo que aprendes a convivir. Es una vida dura, no es fácil porque no lo puedes prever. Es una forma especial de vivir porque condiciona mucho social y personalmente. A veces tienes unos planes y no los puedes hacer; lo anulas todo cuando te llaman. Es una vida dura pero también muy interesante y gratificante. Es difícil que te llene tanto una profesión como ésta. Volvería a elegirla mil veces sin duda.

-En 2014 se convirtió en el miembro más joven en entrar en la Real Academia de Medicina de Sevilla y lo hizo con un discurso sobre la vida y la muerte en los trasplantes. ¿Qué relación guarda con la vida y la muerte a diario?

-La vida se basa en decisiones, uno tiene que tomarlas para todo y, al final envejece en función de ello. En el tema de la medicina en general y, en especial del trasplante, uno tiene que tomar decisiones como por qué a este paciente le vas a dar la oportunidad de vivir y a éste otro no, con muchísimos condicionantes. De eso iba el discurso. Son decisiones en las que se debe tener mucha sensibilidad, sobre todo cuando hay pocos recursos como es el caso de los donantes. El optimizar, emparejar correctamente y decidir a quién va y a quién no es una decisión realmente trascendental para el paciente y para el médico.

-¿Hay alguna historia de trasplantes que recuerde con especial cariño?

-Muchísimas. Quizás las más sensibles sean las de los trasplantes infantiles. Los últimos que hemos hecho por ejemplo son muy especiales; el de una abuela a su nieto o el de una tía a su sobrina. El tema de la donación es una situación dura; hay una persona que se muere y la familia es lo suficientemente valiente para hacer la donación. En el caso del donante vivo es todavía más especial porque una persona que está rigurosamente sana se va a someter a una intervención que tiene riesgos de mortalidad. Podría contar historias muy bonitas y otras muy tristes.

-Uno de los principales escollos para estas intervenciones es la falta de órganos. ¿Cómo se puede subsanar?

-Eso sólo se subsana con la generosidad de la donación. Todo lo demás, el donante vivo, la bipartición o split, son añadidos. La donación estándar soluciona en torno al 95% de los casos. La bipartición, por mucho que lo potenciemos, podría suponer un 5% o 10%, por lo tanto no es suficiente para satisfacer la donación que necesitamos. A pesar de que este hospital es el que tiene la mayor tasa de donación de España y, por lo tanto, del mundo no vamos a ser capaces de dar respuesta a todos los pacientes que esperan un órgano. Y podemos recurrir a todo; a la donación por muerte encefálica, en asistolia, al donante vivo, a la partición... Aparte de estas estrategias hay muchas, de hecho cada vez tenemos menos límites a la donación; utilizamos donantes con más edad, con problemas de salud asociados o que hayan tenido unos manejos altos de drogas en intensivos. La experiencia nos ha enseñado que este tipo de donantes también son útiles y funcionan exactamente igual que otros. Y por supuesto, la única manera que hay de conseguir que haya más donantes es que la población siga teniendo la respuesta que tiene. El año pasado los siete primeros meses la tasa de negativa familiar fue cero. Eso no ha pasado en toda España y significa que la respuesta de la población es magnífica. El camino es detectar a los donantes que se nos escapan, por ejemplo en hospitales comarcales o en los que no tienen estructura de trasplantes.

-También participa en un grupo en el Imibic. ¿Qué líneas de investigación tienen?

-Soy el coordinador del grupo de investigación de trasplante del hospital, que engloba a unos 20 profesionales, y ahora mismo tenemos activas siete líneas. Se basan fundamentalmente en conseguir un mayor número de órganos y en ser capaces de emparejarlos con el mejor receptor. Por ejemplo, ahora estamos usando aquí de manera pionera en España máquinas de perfusión extracorpórea con hígados que potencialmente no sirven, y con ellas los recuperamos para volverlos a implantar. Luego tenemos proyectos que no son nada quirúrgicos. Quizás los más llamativos son los que hacemos con inteligencia artificial, con computación y matemáticos de la Universidad que nos diseñan modelos en los que un ordenador es capaz de decirnos cuál es el receptor que tiene más potencial para un donante. Aparte somos de las unidades de cirugía de España que más impacto tienen en publicaciones internacionales especializadas. Antes teníamos que ir fuera a aprender técnicas, ahora vienen aquí a hacerlo.