Un septiembre de juego, llanto y emociones

Es una realidad, y cuanto antes sea aceptada, mejor. El verano ha concluido para dar paso a un nuevo curso. Para muchos, se trata de un año más que seguirá el patrón de los anteriores, con su rutina y sus horarios, pero para otros, el curso que empieza les depara numerosas sorpresas, juegos por aprender, canciones por cantar y un mundo entero por descubrir. Los más pequeños de cada casa comenzaron ayer la semana de adaptación en los distintos centros educativos infantiles de la provincia de Córdoba, un tiempo de adaptación al nuevo ritmo escolar. Este mes servirá a estos niños de entre 0 y 3 años para asimilar que, a partir de ahora, la guardería será su segundo hogar, un refugio de colores y texturas que descubrirán mientras sus padres se enfrentan a esta nueva rutina que comienza en septiembre.

En Córdoba capital, algunos centros como Los Piratas ya se encuentran inmersos en la dinámica de las lágrimas sofocadas con una canción y el olor a toallitas húmedas. Las profesoras emplean un tono de dulce disculpa para decir que "hoy son todo llantos". Gloria Vicente, codirectora del centro, lleva 20 años de dedicación a la educación infantil, una formación que ha complementado con conocimientos sobre Psicología infantil. La educadora forma parte de la familia de Piratas desde hace 10 años, pero afirma que desde que comenzó, "cada vez que se va un niño se me pone un pellizco en el estómago". Desde la dirección del centro tienen muchas ganas y buenas perspectivas para este curso.

Vicente concibe el periodo de adaptación como un tiempo útil para los niños y para sus padres, en especial para los primerizos que puedan sentir cierto respeto hacia el hecho de dejar a sus hijos en manos que no sean las suyas. "Hacemos una entrevista previa con los papás para explicarles el proceso, ellos pueden llamar cuantas veces quieran y nosotras les contamos cómo va la mañana, pero preferimos que no vengan a ver a los niños para no romper la rutina", explica la educadora. Durante este mes las profesoras buscan tranquilizar a sus diminutos alumnos, enseñarle canciones o jugar, y a partir de octubre, comenzarán las clases. Igual que los pequeños Piratas de la Plaza de la Compañía, las pequeños de la guardería El Jardincito se preparan junto con sus profesoras para el comienzo de curso. Las seños del centro hablan inglés a los niños, para que se familiaricen con palabras clave como thank you (gracias) o hello (hola). También en El Jardincito hay algunos ojitos que preguntan "¿qué hago yo aquí?" y se oye algún llanto que se detiene rápido cuando las profesoras cantan alguna canción a coro.

La directora del centro, Lola Márquez, destaca que este año se van a dar cambios, fundamentalmente debido al decreto de la Junta que ha limitado las ayudas a muchos padres mileuristas y se han visto obligados a prescindir de la matrícula de la guardería. Con todo, la educadora reconoce que en El Jardincito están contentos con el nuevo curso, y animan a los padres a traer a sus hijos a las jornadas de adaptación, que, especifica, no son obligatorias. Lola Márquez apunta que tanto dirección como el profesorado tienen una muy buena relación con las familias, que pueden acudir en cualquier momento para ver a los pequeños. Concluye que "esto es un centro de puertas abiertas, sin cortinas", una frase que condensa a la perfección la filosofía de la guardería.