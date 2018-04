El señorío de las Cruces

No es aún mayo, pero Córdoba tiene el poder de adelantarse a su mes festivo por excelencia con la Fiesta de las Cruces. Una cita que da paso a 30 días de fiesta ininterrumpida y que ayer vivió una de sus mejores jornadas con la llegada de miles de turistas y la salida, también, de los cordobeses a la calle para deleitarse con la belleza de estos espacios que se reparten en casi medio centenar de puntos de la capital y que desprenden elegancia, colores, aromas, música popular andaluza y el clásico toque del costumbrismo cordobés, y que no falte. Tras una primera toma de contacto el viernes, las Cruces volvieron a demostrar su valentía, buen hacer y encandilar a todo aquel que pasara por alguna de ellas. Desde las ubicadas en pleno centro, hasta las de los barrios, repletas también de público deseoso de vivir mayo una y otra vez, con la única salvedad de los episodios de botellón que se volvieron a vivir en muchas de las cruces y sus alrededores, con los jóvenes como protagonistas.

La organización de la fiesta de las Cruces hace que entidades, colectivos y, en su mayoría, cofradías y hermandades vivan estos días a pleno rendimiento, en el que cualquier mano y ayuda que se preste es bien recibida porque el trabajo no falta. Por ejemplo, en la Cruz del Císter son alrededor de una veintena de personas las que -divididas por turnos- trabajan estos días en su Cruz. Uno de sus responsables es el teniente hermano mayor de la hermandad de La Sangre, José Tomás Valverde, quien recuerda que empezaron con el montaje del espacio hace apenas una semana. Ese año, la cofradía se ha decantado por decorar la cruz que preside la plaza del Cardenal Toledo con flores blancas. Además, "hemos forrado los arcos con lentisco y las macetas con pañuelos estampados de flores", detalla Valverde, quien reconoce que el esfuerzo de todos estos días de continuo trabajo "merece la pena". No en vano, todos los beneficios que obtengan se destinan a la obra social de la hermandad y para el desarrollo de talleres como el de Música para los Ángeles que llevan a cabo. Y junto a la decoración y el uso del dinero obtenido, el teniente hermano mayor de la hermandad de La Sangre también alude a los platos que más se venden y cómo no, el salmorejo es la estrella, además del socorrido bocadillo de lomo con pimientos y las bolitas de flamenquín. Por cierto, que también destaca que han mantenido los precios del año pasado.

En la plaza de San Felipe el rojo es el color elegido por la hermandad de la Sentencia para decorar su cruz. Su máximo responsable, José Salamanca, anota que el diseño es "clásico, con el clavel rojo y nunca lo cambiamos". El joven cofrade también hace referencia a una de las novedades de la cruz de este año: el cambio de disposición que han tenido que hacer para adaptar el espacio a las nuevas medidas establecidas en las bases del concurso. Un hecho que, confiesa, ha provocado que espacios como el reservado a la cocina hayan visto reducidas sus medidas. En esta cruz, al que cada vez acude un público más familiar a mediodía, trabajan codo con codo una docena de personas para dar abasto a toda la demanda que tienen. Además, Salamanca recuerda que disponen de seguridad privada y "se evita el botellón". En este punto, insiste en que "no somos una cruz conflictiva y la gente está a gusto aquí".

En la plaza de San Ignacio de Loyola, por su parte, se han decantado por combinar los claveles rojos con los blancos en su cruz. Manuel Serrano es uno de los responsables de organizar la cruz de la hermandad de la Buena Muerte, al que "viene mucha gente de fuera, pero también público familiar a mediodía, mientras que por la noche, gente a partir de los de 25 años". También ellos han decidido mantener este año los precios para atraer al público, además de continuar ofertando en su carta el cochifrito, entre otros productos, como el jamón ibérico. A pesar de las críticas lanzadas ya por algunos asociaciones vecinales y particulares sobre la presencia de jóvenes haciendo botellón en las calles aledañas a las cruces -que está prohibido-, Serrano asegura que "parece que la gente se está concienciando".

Y claro, luego están los que disfrutan de la fiesta que empieza pasado el mediodía y que a las 17:00 se toma un respiro, por aquello de dar descanso al cuerpo y también al vecindario. Entre ellos, el grupo de amigos de Rosario Álvarez y sus hermanos -que residen en la capital malagueña-, que no dudaron en visitar algunas de las cruces más señeras de la capital, como la que preside la Cuesta del Bailío. "Venimos todos los años y ya es una costumbre celebrar el sábado de cruces en la calle", anota la joven, quien se deshace en halagos hacia la fiesta, si bien, hace un reproche al hecho de que la música se detenga a las cinco de la tarde y no se reanude hasta última hora de la tarde.

Mientras, en la cruz de la plaza de la Compañía un grupo de amigas baila sevillanas; dos de ellas se afanan en dejar constancia en sus móviles y redes sociales de que sí, que están de cruces, un concurso que se clausura el próximo martes y cuyos vencedores se darán a conocer esta noche.

La Fiesta de las Cruces de Mayo, además, cuenta este año con un programa de refuerzo por parte de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, tal y como informó ayer su presidente, Pedro García, quien aseguró que "un año más Sadeco redobla sus esfuerzos para que los cordobeses y, y quienes visitan la ciudad, disfruten de la fiesta en las mejores condiciones de limpieza y salubridad". Así, "para la recogida de residuos en este primer evento del Mayo Festivo, Sadeco despliega 18 elementos técnicos entre recolectores, compactadoras, lavacontenedores y un camión pluma, además del despliegue de 36 trabajadores en turnos de mañana, tarde y noche", detalló. En cuanto a la instalación de WC portátiles y su limpieza diaria, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, apuntó que "se dedican 16 miembros de la plantilla que cuentan con la ayuda material de un camión con grúa pluma para su instalación y recogida, además de una bomba aspersora". De manera paralela, los servicios de educación y comunicación externa de Sadeco estarán en la calle informando del buen uso de las papeleras especiales para eventos distribuidas por toda la ciudad y documentando sobre cualquier tipo de incidencia. García, además, apeló "como siempre a la colaboración ciudadana para compartir la fiesta en las mejores condiciones, con respeto a nuestro entorno y al medio ambiente urbano de una ciudad".