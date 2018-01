La seguridadmás inteligente

Córdoba estará presente en el Mundial de Rusia 2018. Y lo estará tecnológicamente hablando a través de la empresa Umirs Iberia, ubicada en la ciudad desde 2013. Uno de los productos de su catálogo controlará la seguridad en los accesos a las puertas de los estadios. "Se trata de un controlador de la gama Parsec, un sistema muy potente. El nuevo reglamento de seguridad obliga a proteger todas las puertas de los estadios con control permanente de accesos; en algunos hay hasta 800 puertas. A nivel histórico nunca ha habido un blindaje tan fuerte, ya que la amenaza terrorista es muy alta", cuenta el gerente de Umirs Iberia, el ruso Vladimir Sadenkov.

La firma radicada en Córdoba, especialista en seguridad, ha prestado ya servicio en medio mundo tanto a clientes civiles, como a militares. Y si el cliente no encuentra un producto demandado en su catálogo, los ingenieros de la empresa -cordobeses- diseñan uno a medida, tal y como destaca el director comercial de Umirs Iberia, Juan Luis Piqueras. "Nuestro lema es la seguridad orientada a la necesidad del cliente", añade.

Uno de los productos del catálogo de Umirs se instalará en el Mundial de Rusia 2018

La especialidad de Umirs Iberia es la seguridad perimetral o, lo que es lo mismo, "la solución más eficiente para prevenir intrusiones en zonas protegidas, el tipo de seguridad que detecta a un intruso en la primera línea de defensa, antes de haber puesto en peligro la seguridad de personas y bienes dentro de la propia instalación", detalla Sadenkov. "Tenemos un mix de tecnología que se aplica a proteger perímetros y dependiendo de lo críticos que sean se ponen más o menos capas de protección, empezando por vallas sensorizadas con algoritmos digitales que desarrollamos los ingenieros, con las que podemos saber si la valla sufre un golpe casual o se trata de una persona intentando escalar o cortar la valla. Ese algoritmo digital inteligente discrimina y hace que la tasa de falsa alarma sea mucho más baja", destaca el director del departamento técnico de Umirs , Carlos Santamaría. Otro capa dentro de esa instalación sería una barrera de microondas, que funciona con otros principios electromagnéticos, y también discrimina", añade.

Instalados alrededor de un objeto o territorio, a veces en las fronteras de una zona, estos equipos conforman la primera linea de defensa de un bien. El sistema de seguridad perimetral que ofrece Umirs puede incluir, además, cámaras térmicas o/y termográficas como medio adicional para verificar el tipo de intrusión una vez recibida una alarma del sensor. "Este tipo de integración es mucho más fiable que el uso individual que un sistema de videovigilancia convencional", detalla Sadenkov, quien defiende que la grabación de imágenes por sí solas no es capaz de prevenir intrusiones, requiere de personal de seguridad que preste atención a la pantalla las 24 horas de los 365 días al año y "sin embargo todos nuestros dispositivos permiten detectar accesos no permitidos en cualquier momento independientemente del factor humano", puntualiza.

En Umirs están convencidos de que el modelo de toda la vida de las empresas de seguridad españolas, ese que mezcla el factor humano y el tecnológico, está obsoleto. "En los países con una cultura de seguridad más avanzada nunca se mezcla el factor humano con el tecnológico, de hecho el factor humano debe cambiarse cada cierto tiempo. Estamos acostumbrados a ver urbanizaciones en las que hay guardias con medio centenar de cámaras y en las que a pesar de eso hay robos", incide el gerente. "Un sistema de seguridad debe servir para detener a los ladrones media hora antes de que lleguen a robar", puntualiza. Además, desde la empresa defienden que ese modelo crea conflictos de intereses. "Al guardia no le gusta que le vigilen, cuando el mayor coste de facturación en seguridad se lo lleva el guardia", defiende el gerente, quien explica que han diseñado un sistema de vigilancia a demanda de algunos clientes que a través del móvil detecta si los guardias cumplen eficazmente su labor.

Tal y como comenta Sadenkov, la seguridad perimetral nació tras la II Guerra Mundial como competencia entre la URSS y Estados Unidos, "países obligados a proteger sus instalaciones militares contra cualquier tipo de intrusión o espionaje". "Después había que proteger centrales nucleares, aeropuertos...Hoy en día la seguridad perimetral también está ganando reconocimiento en el ámbito civil como una protección eficaz para los almacenes, instalaciones industriales, oficinas o residencias privadas", insiste. Sabe muy bien de lo que habla dado que su empresa es la responsable de "la seguridad en todos los controles de acceso a las instalaciones de la multinacional rusa Gazprom, la seguridad en una central nuclear de Hungría y de un aeropuerto de ese país, la de las fronteras de Hungría y Turkmenistán, el control de acceso al mundial de Rusia, y la seguridad en distintas instalaciones de Rumania, Polonia, Chequia, Países Bálticos. También tenemos equipos homologados para utilizar en complejos militares alemanes y de Corea del Sur", detalla.

El intenso trabajo de los ingenieros cordobeses ha contribuido al avance continuo de los sistemas y tecnologías de la empresa, lo que han permitido incorporar a la seguridad perimetral soluciones novedosas como radares de vigilancias o Unidades de Aviones no Tripulados de Reconocimiento (UAV autónomas). "Para un proyecto en concreto no hay una solución dada, hay que estudiar cada caso y en función de las necesidades que presente aplicar una tecnología concreta. Hemos usado drones, por ejemplo, para proteger la frontera entre Turkmenistán y Afganistán", puntualiza. "Para proteger esa frontera se ha hecho también un desarrollo tecnológico con el objetivo de alimentar con un sólo cable tramos de 50 kilómetros. Hemos protegido posiblemente la frontera más conflictiva del mundo, 1.000 kilómetros de frontera. Otro tipo de tecnología nuestra ha servido para proteger la frontera entre Serbia y Hungría por la crisis migratoria", refiere.

Dentro del campo civil, tal y como relata Santamaría, esas cámaras de visión nocturna térmicas y termográficas son aplicables a, por ejemplo, la seguridad de un olivar. "Damos inteligencia a las máquinas, no le diríamos busca una persona, sino un punto caliente, a 360 grados y la máquina no se va a cansar. Esas cámaras en edificios nos permiten ver por donde se está perdiendo el calor o por dónde va entrando y llevadas a la medicina, por ejemplo, nos permiten de una forma muy rápida detectar en urgencias cual es el paciente más crítico", cuenta el director del departamento técnico. "No buscamos sustituir el factor humano, porque a día de hoy es quien discierne y tiene la capacidad de decidir cómo actuar, trabajamos para darle facilidades para que ese análisis sea más preciso y más rápido", insiste.

Umirs ha abierto ahora en España una línea enfocada a la protección de depósitos de agua, "porque una de las preocupaciones básicas es el abastecimiento de agua. De hecho hemos hecho un desarrollo de valla antitrepa sensorizada específicamente para este tipo de instalaciones. Es un diseño de valla en la que, por ejemplo, no caben los dedos para escalar", destaca Piqueras. "Estamos siempre innovando, buscando que la tecnología sea funcional, que cumpla su trabajo y que de cara al usuario sea simple, fácil de manejar y de arreglar, y además barata", dice.