El sector turístico inicia mayo con expectativas y critica al Consistorio

Llega mayo, llega el mes por excelencia para el sector turístico de la ciudad y, un año más, dicho sector y los subsectores a los que beneficia esperan que esta temporada alta suponga ese balón de oxígeno que en los últimos años ha aliviado la prolongada crisis. Según los datos proporcionados por el sector, durante el Mayo Festivo los hoteles suelen concentrar entre el 10 y el 14% de su facturación anual y la hostelería puede jugarse en torno al 20% de sus ventas del año. Las perspectivas son optimistas, aunque no faltan las críticas al Ayuntamiento, al que reprochan que un año más se continúe sin un plan que haga realidad la tan deseada por todos desestacionalización del turismo y el ansiado aumento de las pernoctaciones. Además, la historia se repite y las previsiones del sector pasan por hoteles casi llenos los fines de semana y con demasiada oferta aún por cubrir entre semana. El sector se mantiene expectante y confía en que se mejoren los niveles de ocupación media de los dos últimos años, cercanos al 85%. Este año, al contrario de lo que ocurrió el pasado, que las dos semanas de Patios se vieron empañadas por la lluvia, parece que el buen tiempo va a acompañar.

"Seguimos insistiendo en la promoción, promoción, promoción para mejorar los resultados, para conseguir esa desestacionalización e incrementar las pernoctaciones. Sabemos de dónde vienen nuestros turistas, pues vayamos allí a promocionarnos", sentencia el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre. "De momento, el mes lo hemos empezado bien, con una ocupación hotelera del 90% durante el puente", detalla. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) rezan que mayo es el mes de mayor ocupación hotelera de la capital, y en el que vienen más extranjeros a alojarse. Sin embargo, para parte del sector suele ser mejor abril -y más aún si en este mes, como ha ocurrido este año, cae la Semana Santa-, pues resulta más estable en cuanto a ocupación los días entre semana, dado que en mayo muchos profesionales evitan venir a la ciudad a hacer negocios por entender que está en fiestas. "Seguimos teniendo mucho turista de paso, sobre todo en mayo, sobre los que no podemos hacer nada", sentencia el presidente de Hostetur. "En el foro de turismo [organizado por el Ayuntamiento para diseñar la futura gestión turística de la ciudad] se puso sobre la mesa la idea de aplicarle una tasa a esos autobuses que llegan de paso, habría que valorarlo por cuestiones de masificación", relató De la Torre.

"Mayo es un mes importantísimo para el comercio de la zona de influencia del turismo; tradicionalmente ha sido el mes más importante para estas empresas y esperamos que lo siga siendo", relata el presidente de la Federación de Comercio Comercio Córdoba y del clúster estratégico Fides, Rafael Bados. "Es verdad que las calles están llenas de turistas en mayo, pero desde la Federación de Comercio estimamos que se debería de hacer un análisis sobre el tipo de turismo que tenemos y el que queremos; miles y miles de personas de las que este mes nos llegan no son turistas, sino visitantes que dejan poca rentabilidad económica en la ciudad y que encima le cuestan dinero a la ciudad", añade. Bados insiste en que este modelo de turista no sólo se da sobre todo en los Patios, "pero que no es exclusivo de los Patios, también se da en el resto del Mayo Festivo". "Tenemos un tipo de turismo que visita la ciudad en dos o tres horas y cuyo gasto es cercano a cero, mientras que sí hacen uso de los servicios de la ciudad, tenemos que preguntarnos si ese es el turismo que queremos", puntualiza el presidente. "Desde Comercio Córdoba ponemos de manifiesto una vez más la falta de un modelo turístico en la ciudad", insiste. Para Bados, "este tipo de visitante, que no de turista, no es el que debemos activar con promociones sino que debemos buscar que venga un turismo de excelencia y nivel que deje rentabilidad económica en la ciudad. Hasta que eso no ocurra seguiremos igual", apunta.

Los datos de los últimos años hablan de que este mes es clave para restaurantes, bares, cafeterías y tabernas. Mayo y diciembre suelen concentrar en torno al 35 y el 40% de las ventas anuales y en mayo, en torno al 20%, tal y como reconoce el coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales. "Mayo se suele portar bien con el sector por el mero hecho del destino, el turista nos conoce, pero no podemos esperar muchísimos mejores resultados que años anteriores dado que no podemos esperar los resultados de un plan de promoción y comercialización para el sector que no existe", anota. "Esperemos que nuestras dos semanas de Patios, cita que es nuestro mayor reclamo, vendamos tanto como para compensar esas otras épocas flojas, porque la temporalidad sigue igual y aunque tendremos fines de semana de hoteles casi lleno, luego vendrán otras temporadas en las que no pasaremos del 40% de ocupación. No se han hecho cosas para cambiar la tendencia; tan sólo en Fitur", denuncia.