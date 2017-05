El sector hotelero cierra la temporada alta con una caída de la ocupación

El mejor mes para el sector hotelero cordobés no ha registrado los datos esperados. Así lo señaló ayer a el Día el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien explicó que este mes de mayo ha tenido un comportamiento "atípico" al no registrar mejoras con respecto al año pasado. La causa, según manifestó Fragero, se centra en las viviendas para fines turísticos no declaradas, las que suelen alquilarse a través de portales como Airbnb, cuyos precios el sector no puede igualar teniendo en cuenta que éstas forman parte de la economía sumergida.

Aún así, la Feria de Nuestra Señora de la Salud sí ha conseguido recaudar buenos datos de reservas. De media, durante estos diez días (del viernes 19 al domingo 28) las reservas en los hoteles cordobeses se situaron en torno a un 72%, con mejores datos en el primer fin de semana. El pico más alto de ocupación durante la Feria se situó el primer sábado cuando las reservas llegaron al 92%. Ya a partir del domingo cayeron hasta un 54% para recuperarse hacia mediados de semana; el jueves se logró un 77%, el segundo viernes un 85%, el segundo sábado un 90% y ayer, para finalizar la fiesta, los hoteles estuvieron al 53%. Sobre las reservas en Feria, Fragero señaló que se ha dado un hecho curioso y es que antes de que arrancara la fiesta, el jueves 18, la ocupación superaba por poco el 60%. Así, han sido por lo tanto las reservas de última hora las que han tirado de la ocupación en esta última fiesta.

El presidente de Aehcor también aludió a las críticas por el precio de los hoteles; es más, una última estadística decía que eran de los más caros de Andalucía. Así, Fragero recordó que Córdoba solo tiene dos meses de temporada alta y , por ello, es lógico que se incremente el coste. La Semana Santa y el Mayo Festivo son en este caso las dos épocas más buenas para el sector. Fragero recordó que en verano "somos los más baratos de España".