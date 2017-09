Lo que el sector espera del otoño turístico

Ya ha pasado lo peor. Al menos así ha sido para el sector del turismo en Córdoba, que durante los meses de verano observa cómo los datos se estancan después de una muy buena primavera. Y es que el estío, en especial los meses de julio y agosto, no sientan bien a uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad, por no decir el más importante. El año arrancó algo tímido en cifras de viajeros y reservas, sin embargo a partir de abril el sector comenzó a repuntar, gracias, como siempre, a un mayo turístico que volvió a unos registros nunca vistos. Junio además fue un mes bastante bueno si se compara con el mismo periodo de otros ejercicios anteriores, llegando incluso a registrar datos que no se alejaban mucho de lo vivido en mayo, algo inaudito. Todo ello, además, a pesar de las altas temperaturas que se alcanzaron a finales de mayo y durante todo el sexto mes del año con varios avisos por calor.

Ahora, cuando ya ha llegado septiembre y la vida comienza a regresar un poco a la normalidad, el sector vuelve a la carga para resarcirse de las cifras de un verano que siempre beneficia más a las zonas de costa. El otoño turístico en Córdoba es otra de las buenas temporadas en la ciudad y prácticamente en toda la provincia. Esta última además cuenta con numerosas ferias comerciales que hacen que ese tipo de turismo, aún a la espera de contar con espacios más acordes a la calidad que ofertan, pegue un tirón importante con respecto a otras épocas del año.

Representantes del sector cuentan a el Día cómo esperan que marchen los meses que restan de año, plagados además de numerosos festivos. El presidente de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, reconoce que el mes de agosto ha sido "bastante flojo" y que julio salió adelante gracias, sobre todo, a la celebración del Festival de la Guitarra. Pero agosto, insiste el empresario, es prácticamente "un mes cerrado". Rosales se muestra crítico con las administraciones y recuerda que no existe aún un plan de comercialización de los productos turísticos de la ciudad para llevarlo fuera de España. Además, el representante de Córdoba Apetece insiste en que la ciudad aún continúa a la cola en gasto por turista y en pernoctaciones, por lo que recomienda llevar a cabo esos productos de comercialización a través de un plan con una duración mínima de cuatro o cinco años. Esta falta de promoción, comenta Rosales, también se dejará notar en los meses que restan de año.

Sobre los eventos que vienen y que deberán ser los que tiren del carro en lo que queda de 2017, Rosales habla de Cosmopoética, Cabalcor, Eutopía o Intercaza. El gerente del grupo Puerta Sevilla sí resalta las ferias que acoge, en su mayoría, la Diputación, pero echa en falta más promoción de otros eventos como la cita anual con la poesía, en otros tiempos mucho más llamativa.

De momento, se estima, con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la mesa, que 2017 vuelva a ser un año de récord. Con los datos contabilizados hasta julio, los viajeros ya han subido casi un 4% con respecto al año pasado y sobrepasan los 700.000 turistas a la espera de que lleguen aún los datos de agosto a diciembre.

Y precisamente hasta diciembre el calendario cuenta con varios puentes que tradicionalmente suelen funcionar muy bien en Córdoba, ciudad muy estacional en cuanto a turismo se refiere y que tiene en estos días festivos un gran tirón. En este caso, desde ahora y hasta que acabe el año hay tres puentes: el de la Hispanidad, en octubre; el de Todos los Santos, en noviembre; y el de la Inmaculada, ya a principios de diciembre; unidos todos ellos a las Navidades y Fin de Año. A estos días de descanso hace referencia el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, quien apunta a que los puentes son los grandes aliados del sector para lo que queda de año. Aunque habrá que estar pendiente a la climatología, que puede hacer variar un viaje de un día para otro, el máximo representante del comercio cordobés apunta hacia algo importante: adaptar los horarios de los atractivos turísticos. Tal y como explica Bados a este periódico, la administración debe abrir los museos los lunes festivos o de puentes para así aprovechar los turistas de esos días. Aún así, Bados insiste en un concepto que se escucha mucho últimamente y que todavía nadie ha sabido definir de manera correcta: el modelo turístico. Para el presidente de Comercio Córdoba ésta sería una de las claves a la hora de afrontar tanto los meses de 2017 que quedan por delante como el futuro de todo el sector.

Bados también se remonta a los datos de pernoctaciones y de gasto medio por turista, cuyos registros en Córdoba son de los más bajos de toda Andalucía. Con ello, explica que el comercio de la zona de la Judería sí se beneficia directamente del visitante de un día, pero añade que si ese turista se queda una jornada más en la ciudad lo más probable es que extienda su itinerario más hacia arriba, hacia el Centro, por lo que los comerciantes beneficiados serían muchos más.

Cierto es que los retos que tiene el sector pasan, en primer lugar, por solucionar la baja estancia media que acumula la provincia en las estadísticas mes tras mes, año tras año. Pero también es verdad que lo más cercano que se atisba son estos meses de 2017 que parecen dispuestos a superar todos los retos conseguidos. De momento, uno de los sectores más influenciados por este hecho, el de los hoteleros, espera que estos meses sean, como mínimo, similares a los del año pasado. Así lo cuenta el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien manifiesta que aún es pronto para hablar de datos numéricos, pero que sí entiende que estos meses, con los puentes por delante, tendrán un comportamiento algo similar al del año pasado. Eso sí, Fragero especifica que no todos los puentes serán iguales, puesto que la fiesta de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, cae en miércoles, lo que no beneficia los días seguidos de descanso. Si la tendencia del año pasado para las mismas fechas se repitiera, manifiesta Fragero, "sería un éxito rotundo". El empresario habla de estos meses atrás, de julio y agosto, y para Aehcor el segundo ha estado algo mejor que el primero, teniendo en cuenta que según sus cifras en julio bajaron las reservas, mientras que en agosto se mantuvieron (algo que es un éxito por sí mismo). Fragero, al igual que sus compañeros de sector, también lanza un mensaje a las administraciones, sobre todo a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, que a fin de cuentas son las que tienen las competencias más directas sobre la materia. En este sentido, el presidente de Aehcor pide que el turismo "se tome más en serio" ya que, recuerda, es una de las claves para la creación de empleo en Córdoba.