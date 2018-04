El sector apícola exige que sea obligatorio detallar el origen en el etiquetado de la miel

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclaman al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que modifique la normativa actual para obligar a detallar el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de la miel, tal y como ya sucede en otros países comunitarios como Italia, Polonia o Grecia. Organizaciones agrarias y Cooperativas denuncian "la falta de transparencia" que posibilita la aplicación de la Directiva 2014/63/UE de la Miel en España, ya que permite a los operadores etiquetar mieles con menos del 1% de miel de la UE como "mezcla de mieles UE-no UE" sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como "mezcla de mieles no UE" sin indicar si la miel comercializada proviene de China, Ucrania o Argentina, por citar sólo algunos ejemplos.

Productores y cooperativistas defienden que esta norma atenta contra lo establecido en la normativa comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios ya que las leyendas admitidas por la Directiva inducen a confusión y desinforman a los consumidores. Además, organizaciones agrarias y Cooperativas consideran que "esta modificación es básica para permitir a nuestros apicultores diferenciar sus producciones frente a las de otros países y para que los consumidores puedan reconocer aquellas mieles que se producen al amparo del modelo de producción más exigente del mundo, el cual tiene, como principal objetivo, obtener alimentos sanos, seguros y responsables con el medio ambiente". "La situación resulta cada vez más preocupante porque las importaciones provenientes de terceros países (que no están sometidas a los altos estándares de calidad y sanidad exigidos a nuestros productores) son crecientes y porque las rutas por las que ingresan en nuestro país son cada vez más complejas", añaden.

60.000Colmenas. Son los que hay repartidas por Córdoba y que pertenecen a 488 explotaciones

En la última década, el aumento de las importaciones de miel a España ha sido exponencial: de las 15.269 toneladas en 2009, a las 31.871 toneladas del último año, lo que supone un aumento del 109%. Los datos oficiales de la campaña 2017 recogen que la situación lejos de estabilizarse sigue agudizándose con un crecimiento de las importaciones del 14% en 2017 con respecto a 2016.

El 55% de la miel se importa de países no pertenecientes a la Unión Europea (17.511 toneladas), principalmente de China que se mantiene como principal origen de las mieles importadas por España en 2017 con un 32% sobre el total. Además, a esta cantidad de miel no comunitaria habría que sumarle la que se introduce a través de otros Estados Miembros y que no se refleja en las estadísticas-

La apicultura desempeña un papel fundamental en la economía local de muchos municipios andaluces. Andalucía cuenta con 5.000 apicultores y más de 600.000 colmenas que desarrollan su actividad en el 63% de los pueblos andaluces. Además, Andalucía está a la cabeza en producción ecológica apícola española, con más de 22.300 colmenas ecológicas. En el caso de Córdoba, cuenta con 60.000 colmenas -la media de producción por cada una es de 17 kilos de miel- y es la cuarta provincia de Andalucía, por detrás de Almería, Sevilla y Málaga. La provincia tiene 488 explotaciones apícolas, de las que el 55% de las colmenas se encuentran ubicadas en el parque natural de la Sierra de Hornachuelos. No obstante, también hay un elevado número de colmenas en la Subbética, Cardeña-Montoro y en los últimos años ha habido un auge en el Valle de los Pedroches. Al detalle, hay colmenas en 44 de los 75 municipios de la provincia.

Todo ello en un contexto en el que en la provincia de Córdoba cayó el pasado año en picado la producción -en un 70 %-, en parte por el cambio climático y por la plaga de la varroasis que trae de cabeza a los apicultores. Este hecho supuso que por quinto año consecutivo cayera la producción en la provincia. Esta situación también estuvo condicionada por el hecho de que la industria española no compra miel, lo que provocó que el precio en origen acabara cayendo.