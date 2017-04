El secreto del éxito de los créditos rápidos.

En los últimos años hemos visto como un sector que apenas había asomado la cabeza por internet crecía de forma desmesurada. Estamos hablando de los créditos rápidos, un tipo de préstamos que cada vez es más popular y que presenta una alternativa a los préstamos tal y como los conocíamos.

Se trata de entidades financieras que han aprovechado ciertas circunstancias para posicionarse en Internet. Su éxito ha llevado al crecimiento que actualmente estamos experimentando, dónde encontrar un portal que te conceda un préstamo personal, es hoy en día, pan comido.

El ambiente propicio para este tipo de negocio se crea en una sociedad en la que los bancos han dejado de confiar en las personas. La concesión de préstamos por parte de las entidades bancarias es cada vez más complicada, y un sinfín de familias azotadas por la crisis económica no encuentran solución a sus problemas de efectivo. Este es el primer paso para la aparición de los créditos rápidos.

Por otra parte, y de forma paralela a la crisis económica, asistimos a una revolución tecnológica, donde los emprendedores encuentran en internet el mejor escenario para dar rienda suelta a sus proyectos. De este modo surgen estas entidades, que, si bien en un primer momento tardaron en arrancar, se puede decir que están en pleno apogeo.

Y no es de extrañar el crecimiento de estos portales. Ofrecen unas ventajas que son difíciles de pasar por alto. En primer lugar, todo el mundo puede pedir un préstamo, no te requieren avales, ni nóminas, ni límites de edades, es más, se puede solicitar hasta préstamos con ASNEF, es decir, que estas páginas no tendrán en cuenta si constan en una lista de morosos.

Otra de las claves del éxito de estos préstamos rápidos viene de mano de la urgencia. Sabemos que en ocasiones necesitamos de un dinero en efectivo urgente, ya que en nuestra vida pueden surgir numerosos imprevistos. Una pieza del coche que hay que arreglar o una lavadora nueva porque la antigua no funciona, son cosas que requieren de una urgencia que los bancos no te dan. Pues bien, acudiendo a estas entidades podrás obtener tu dinero de una forma rápida, de hecho, rellenando el formulario solo tendrás que esperar solo unos minutos para tener una respuesta.

Los créditos rápidos forman parte del término conocido como fintech, que se refiere a la unión de finanzas y economía, y que, según parece, va a cambiar la forma en la que se hacen hoy en día las cosas relacionadas con nuestros bancos.