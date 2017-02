El secretario alerta del alto coste del cambio urbanístico de Rabanales 21

Hace unos días, el delegado provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, dio a conocer que el estudio llevado a cabo por la Junta de Andalucía en relación a los usos comerciales de Rabanales 21 concluía que es necesaria una innovación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el parque comercial que se pretende llevar a cabo en Rabanales 21 -denominado Rabanales Plaza-. Se trataba del trámite más corto para la ejecución de la iniciativa, tal y como planteó la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Pues bien, un informe elaborado por el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, -a petición del grupo municipal del PP- cuestiona este planteamiento de la Junta que ha aceptado el Ayuntamiento. Este documento de Lavela, en primer lugar, ratifica la legalidad del procedimiento que ha llevado hasta el momento el Consistorio en la innovación del PGOU para hacer realidad los usos comerciales de Rabanales 21 a pesar de que la Administración autonómica considera que no fueron los adecuados y que hay que reiniciar el expediente. Y en el mismo, el secretario del Pleno insiste en que no se debe modificar lo que el Ayuntamiento ha tramitado hasta el momento al respecto, ya que puede suponer un alto coste en indemnizaciones, según Lavela. "Una hipotética actuación municipal de revocación y/o anulación de los acuerdos plenarios ya adoptados de aprobación inicial y provisional de la innovación urbanística y una hipotética reiniciación del referido expediente podría conllevar la exigencia de responsabilidad patrimonial al amparo de lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como la posible exigencia de cuantiosas indemnizaciones de daños y perjuicios por parte del propio Parque Científico Tecnológico de Córdoba SL o del promotor del centro comercial", sentencia Lavela en su escrito. El secretario insiste en que esa posible exigencia de cuantiosas indemnizaciones de daños y perjuicios se produciría "en caso de probarse que la producción de determinados daños o perjuicios pudieran ser imputables o achacables a cualquier acción u omisión por parte de cualesquiera autoridades o empleados públicos de la Administración municipal o autonómica que hubiese conllevado una demora o retraso injustificado en la aprobación definitiva del precitado expediente de la innovación del PGOU con afección sobre parcelas IDR-4 del Parque Científico tecnológico de Córdoba Rabanales 21".

Tras conocer el informe del secretario del Pleno respecto a Rabanales 21, el portavoz municipal del PP, José María Bellido, destacó que ese documento de Lavela, "elaborado a petición del PP, contribuye a despejar el futuro del parque comercial y del propio Rabanales 21. El informe elaborado por el secretario confirma que se tiene que avanzar en el proyecto, introduciendo correcciones puntuales y confirmando que no es necesario la evaluación ambiental. El PP solicitó este informe con el objetivo de aportar soluciones que, una vez encima de la mesa, deben servir para impulsar una solución definitiva y no perder ni un minuto más en garantizar una inversión clave para el futuro de Rabanales 21. No cabe, por tanto, empezar de cero, sino finalizar el trabajo".