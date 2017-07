Los 'sanchistas' carecen de un candidato a la Secretaría del PSOE cordobés

Ante el anuncio del secretario de Organización del PSOE, Antonio Ruiz de que opta a la secretaría general, los sanchistas de la provincia aún no se han planteado si van presentar o no un candidato.

Así lo dijo ayer la que fuera coordinadora de la plataforma de Córdoba en apoyo al que ya es secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Teba Roldán, quien señaló que los sanchistas defienden "un modelo de partido diferente". No obstante, aclaró que "en su momento", decidirán "si presentar una candidatura" alternativa a la de Ruiz o no, pues ahora están ocupados con el XIII Congreso del PSOE de Andalucía, que tendrá lugar en Sevilla los próximos 29 y 30 de julio, ya que los sanchistas se mueven "paso a paso, puente a puente".

Roldán aseguró que todavía no hay fecha para el Congreso Provincial del PSOE de Córdoba en el que se renovará la dirección del partido en la provincia y destacó que, en cualquier caso, "tiene que producirse un cambio en el modelo de partido, porque eso es lo que se ha aprobado en el XXXIX Congreso Federal del PSOE". Ello indica, según Roldán, que "los militantes quieren un cambio de modelo, y lo más conveniente es que, para que cambie el modelo, tienen que cambiar las personas". Incidió en que Antonio Ruiz no sería su candidato, si bien reconoció que los sanchistas "todavía" no se han "planteado si va a haber una alternativa o no a Antonio Ruiz" y señaló que "con el modelo que se ha aprobado en el Congreso Federal de una persona, un cargo", los sanchistas no creen que el actual número dos del PSOE cordobés "cumpla con ese requisito".