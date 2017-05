La salida 403 de la A-4 tendrá un millón de euros en los Presupuestos

Un millón de euros. Ese será el montante final que incluirá los Presupuestos Generales del Estado para la mejora de la salida 403 de la Autovía de Andalucía (A-4) a su paso por la capital cordobesa, un tramo que se ha convertido en uno de los puntos conflictivos de la ciudad por la alta densidad de tráfico que presenta. La decisión se adoptó ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, después de que el grupo de Ciudadanos en la Cámara Baja presentara una enmienda, defendida por el diputado cordobés de la formación Marcial Gómez Balsera. En principio, la memoria de los PGE contemplaba una partida de 100.000 euros, a los que se sumarán ahora los 900.000 que pide C's, que de esta manera pretende acelerar en la medida de lo posible la ejecución de las obras. "Estoy muy satisfecho por este paso. Era necesario dar prioridad a la construcción de la nueva salida, ya que la única existente en el kilómetro 403 se ha convertido en un punto negro, que pone en riesgo la seguridad de los ocupantes de los 40.000 vehículos que la utilizan a diario. La seguridad es prioritaria", declaró ayer Marcial Gómez.

La Enmienda recoge en su motivación que la salida del kilómetro 403 de la A-4 produce largas colas y retenciones, generando numerosos accidentes. Considera urgente y prioritario presupuestar el coste total de la nueva salida para que se pueda licitar y ejecutar a lo largo de 2017. Gómez apuntó que "frente a quienes se han limitado a escribir una carta a los Reyes Magos, otros hemos hecho política útil, proponiendo y negociando mejoras concretas y realistas para todos los ciudadanos. Se consigue mucho más trabajando y negociando desde una oposición responsable, que instados en el no es no de la vieja política". La enmienda quedará ahora incorporada al Proyecto de Ley, que se votará definitivamente en junio, cuando sea devuelta por el Senado, señalaron desde Ciudadanos.

El embotellamiento que se produce en este punto de la A-4 no es nuevo, sino que se viene alertando de ello desde que hace dos años se abriera al tráfico la llamada Variante de Porcelanosa. Lo entonces responsables del Ministerio de Fomento reconocieron la necesidad de mejorar este acceso, si bien hasta ahora no han comenzado los trabajos. El asunto ha sido motivo de debate no sólo por parte de los diputados y senadores de los distintos partidos políticos cordobeses, sino que incluso el Pleno del Ayuntamiento de la capital se sumó a esta reivindicación. Así, fue el grupo socialista en Capitulares el que durante el pasado mes de abril instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto, ya que le parecían escasos los poco más de 100.000 euros que se incluían en el borrador de los PGE. La concejala del PSOE Carmen González dijo incluso que hay que frenar de forma inmediata "el alto número de accidentes y las retenciones que presenta a la salida 403 de la Autovía A-4, a la altura de El Arcángel; desde la apertura de dicha vía se han producido medio centenar de accidentes". Añadió que "estamos hablando de la seguridad vial de muchísimos cordobeses que no tienen más remedio que usar esa salida 403, no es un lujo, es tener que usarla a diario. La situación de inseguridad es importante".