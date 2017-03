El sabor más tradicional de la rica cocina argentina

Uno de los elementos que siempre acompañan a un argentino, por muy lejos que se encuentre de su tierra, es la pasión por un buen asado. La reunión en torno a una parrilla es para ellos algo más que una simple forma de alimentarse, tiene más que ver con la oportunidad de reunirse en familia o con amigos y celebrar, compartir. Ese espíritu es el que guió a Juan José Nigro cuando decidió montar su negocio de hostelería, hace algo más de cinco años. Este emprendedor argentino, aunque afincado en Córdoba hace ya 27 años, se ubicó en primer lugar en El Arrecife, pedanía de La Carlota, donde El Portón estuvo abierto durante tres años y medio. Después de recoger vivencias y mucha experiencia en el día a día de cómo funciona un negocio, Juan José se trasladó a Córdoba capital y decidió respetar la identidad de su asador. Bajo el mismo nombre, El Portón se trasladó a la Avenida Isla Fuerteventura, número 56, donde el próximo mes de agosto cumplirá dos años desde su apertura.

Cuestionado por la motivación que le llevó a montar su negocio propio, Juan José no duda en responder que se trata de "la pasión por esto". Y es que para dedicarse en cuerpo y alma a un negocio propio, "te tiene que gustar mucho, porque de otra manera no dedicas tantas horas al trabajo, te tiene que gustar cortarte, quemarte con las brasas", bromea.

El Portón es ideal para disfrutar de la mejor carne, aunque su oferta va mucho más allá

Su experiencia como empresario la valora como "complicado, pero a la vez apetitoso, muy interesante y emocionante". Y es que este hostelero valora que "la responsabilidad que tienes es mucha, pero siempre con la ilusión de estar haciendo algo tuyo, que te gusta, y que la gente te respalde es un honor". Esa es una de sus mayores satisfacciones, que el cliente salga encantado de su negocio y recomiende El Portón a sus amigos y familiares.

En este asador, los amantes de la carne pueden encontrar variedades de la mejor calidad. "Trabajamos tanto con carnes locales y nacionales como con cortes de importación de carne argentina. Tenemos ternera y buey black Angus, chuletón, lomo bajo y solomillo de vaca gallega y vaca pinta. Y, por supuesto, cerdo ibérico, que es algo básico y sobre todo estando en la zona en la que estamos", apunta Juan José Nigro.

Eso sí, El Portón no es un asador de los que sólo pueden disfrutar los carnívoros, porque también destaca por sus especialidades en verdura y pescados. "Es una de las cosas que más me gusta, que pueden venir gente que no es tan amante de la carne, incluso vegetariana, y comer muy bien. Tenemos platos como los champiñones, los puerros a la brasa, las alcachofas y variedad en pescados como el rodaballo o la urta, que también gustan mucho", asegura Juan José, que encuentra la plena satisfacción en poder cubrir así prácticamente cualquier gusto del consumidor.

Además, en El Portón se puede disfrutar de una buena y amplia carta de vinos, algo que tiene que ver con el gusto personal de su dueño por los caldos, como él mismo reconoce: "Me gusta mucho el vino, a mí personalmente es una cosa que me apasiona y me gustar ofrecer una buena variedad en el asador. Por un lado tenemos los vinos de cabecera, pero también nos gusta ir rotando diferentes variedades y estamos atentos a las añadas y las novedades que siempre ofrece el mercado".

Abierto todos los días excepto el lunes, desde las 11:00 de la mañana, El Portón cuenta con un comedor interior acogedor, decorado muy al estilo de un asador, que genera un ambiente propicio para las reuniones familiares. Además, Juan José cuenta también con una amplia terraza que, por fortuna, en Córdoba puede aprovechar prácticamente diez meses al año.

Los amantes de la cocina argentina y de la carne en particular tienen la garantía de encontrar un restaurante que conoce de primera mano la tradición del asado. Y los que opten por una alternativa diferente a la carne a la brasa, también se sorprenderán con las variadas alternativas que El Portón ofrece. La buena atención y el cariño de Juan José Nigro están garantizados, así que este restaurante es una opción muy atractiva para disfrutar con la familia o los amigos de una comida con todo el sabor argentino.