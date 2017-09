Las dos ruedas se pasean a sus anchas

Suma y sigue. Éste debería ser el eslogan de la Fiesta de la Bicicleta que, enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad, volvió a tomar ayer la ciudad para demostrar que los cordobeses cada vez le tienen más cariño a las dos ruedas. El día era perfecto. Tras una noche fresca, el sol apetecía, por lo que más de 8.000 inscritos transitaron en estos vehículos sin motor que comenzaron a llegar a eso de las 10:00 a la avenida República Argentina. Los bares de alrededor se aprovecharon, por qué no, del tirón de esta concentración sin gases contaminantes. Así, mientras unos iban llegando para coger el mejor sitio, otros se comían una media tostada de aceite y jamón, batido y zumo de naranja, que dar una vuelta sobre la bicicleta no es moco de pavo. Así estaba Julio, que con nueve años vivió su primera Fiesta de la Bicicleta y a quien no le faltaba detalle. Casco, gafas de ciclista, botella llena de agua... Su padre, Julio también, más de lo mismo. Aunque incluso este último se lo montó mejor, porque la bicicleta que utilizó ni siquiera era de paseo, sino de carretera, y había todo tipo de artilugios tecnológicos para medir los ritmos. "Todos los años pensamos en venir, pero por una cosa o por otra, nunca nos decidimos", comentaba el padre mientras la criatura se apuraba la tostada. Este año sí, este año Julio y Julio recorrieron los siete kilómetros de este circuito ciclista, donde no se vio ni un coche, porque no era su día, y que partió desde la avenida República Argentina para concluir en el mismo punto tras pasar por la Victoria, Ronda de los Tejares, Llanos del Pretorio, el Brillante, Ronda de Poniente, Carretera de Trassierra, Arroyo del Moro y Medina Azahara.

Y al contrario que Julio, hay algunos que repiten incluso por tercera vez. La familia Molina Casado así lo hizo, algunos estrenando bicicleta, que la antigua se ha quedado vieja, y además sumando a más adeptos a su equipo. El grupo que ha montado esta familia del Sector Sur estaba compuesto, nada más y nada menos, que por 15 personas. La matriarca, Rocío, explicó que tienen un grupo de Whatsapp donde organizan salidas esporádicas con la bici, pero añade que la Fiesta de la Bicicleta es especial. Tras el recorrido, con las bicis al Correo a repostar los líquidos perdidos.