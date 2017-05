El romanticismo... en los otros

D OS semanas de Patios llegan hoy a su fin y lo hacen como es costumbre: con las calles llenas de gente, especialmente en los casos de barrios tan emblemáticos como San Basilio, San Agustín o Santa Marina. La llegada del fin de semana y el buen tiempo supuso el último redoble del tambor, que dio pie ayer a calles de bote en bote, a colas y a bullas. Gentío que trata de disfrutar de la belleza de los recintos lo mejor que puede, porque no es fácil en tales condiciones, y que también supone una inyección notable de ingresos a restaurantes, hoteles, comercios y tabernas cercanas. Porque los Patios son un motor económico de esta ciudad, una gallina de los huevos de oro de la que se beneficia mucha, mucha gente, pero en la que sus principales artífices, los propietarios y cuidadores, siguen siendo el hermano pobre, el pariente al que se le llama para preparar la boda pero al que luego no se le avisa para el convite. O sea, que mientras que todo alrededor se mueve con la tradicional mecánica economicista del siglo XXI, a los Patios se les mantiene en torno a un concurso que nació en otro contexto, franquismo y siglo XX, paternalismo económico y turismo aún neonato, y que a estas alturas, en un mundo como el nuestro, se observa casi como un penúltimo esbozo del romanticismo no mercantilizado. Romanticismo muy bonito de ver para algunos, pero romanticismo que dudo mucho que fuese seguido por los mismos que lo pregonan, por esos que defienden el modelo con una escasa empatía hacia los propietarios y sus legítimas aspiraciones de sacarle rendimiento a su trabajo y sus bienes. Hace falta al respecto un debate profundo, debate del que mucho se cacarea pero que al final nunca llega. De eso habló en su día José Antonio Nieto y de eso han hablado también con insistencia Isabel Ambrosio, Pedro García y David Luque sin que al final se haya decidido nadie a meterse en faena. El tema, obvio, es espinoso y aquí el que más y el que menos prefiere ir saliendo del apuro cambiando cuatro cositas pero en verdad sin reflexionar.

Una reflexión que tiene que ver con lo dicho, con el papel de los propietarios, con el modelo de concurso y dos semanas. Pero va mucho más allá de eso. Y es que no se trata sólo de poner controladores, o de cobrar una entrada, sino de reorientar la fiesta de tal modo que pueda ser sostenible en el tiempo y beneficiosa para la urbe en uno de sus objetivos económicos más conocidos: desestacionalizar el turismo. Todo eso unido a la evidencia de que los Patios tienen sus topes, no tienen un aforo infinito, y a que para disfrutarlos en su mayor intensidad lo suyo es hacerlo con cierta demora y un mínimo de silencio, porque un patio no es una caseta de feria ni una Cruz de mayo. Ofrecer los Patios así como se ofrecen, sometidos a la incomodidad del turista, bajo un barullo de verbena, no creo que sea la mejor manera de ofrecer los recintos. Aunque quizá sea ese el sino de nuestro tiempo, pues lo mismo ocurre en el Louvre con La Gioconda que hoy es imposible verla con tranquilidad, y allí nadie pone solución. Y hablamos de la ilustrada Francia.

El futuro de los Patios, su viabilidad y sostenibilidad, necesita en cualquier caso de un debate amplio, en el que se traten de combinar los aspectos más sociales de esta tradición con la protección de las personas que permiten que Córdoba pueda disfrutar de esta fiesta única en el mundo. Para lograrlo, se cuenta además con un aval importante: el propio éxito de una fiesta que sin duda emociona a quienes la contemplan. Tanto los emociona que los hace recorrer miles de kilómetros. Con la seguridad de que la tradición está por tanto llamada a perdurar como elemento singular, lo que toca ahora es que aparezcan políticos valientes que piensen en el futuro sin miedo y no sólo en el mañana más electoral e inmediato.