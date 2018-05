¿Qué es una reunificación de deudas?

Cada vez más personas se hacen a diario la misma pregunta ¿qué significa reunificar tus deudas? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Es una buena idea para tus finanzas? La respuesta es: depende de tu situación.

La razón por la que optamos por reunificar nuestras deudas es básicamente porque simplifica nuestra finanzas ya que en lugar de tener muchos pagos de cuotas, ahora solo tendrás uno, hecho que conlleva que vas a poder ahorrar dinero ya que vas a reducir las tasa de interés que vas a pagar pues el plazo de amortización es más largo para pagar el préstamo.

Para ser claro, puede ser que pagues más intereses a largo plazo pero mensualmente, pagas una cuota menor hecho que te permite ahorrar un poco de dinero con la diferencia.

Lo que pasa habitualmente después de hacer una reunificaciónde deudas es que te sientes bien contigo mismo y con tu finanzas ya que has tomado medidas para mejorar tu situación económica. Sabes que has hecho una jugada inteligente al reducir el interés y que ahora tus finanzas son mucho más fáciles de administrar ya que lo tienes todo concentrado en un solo pago mensual, siendo este más bajo que la suma de las cuotas anteriores que has consolidado, por lo que ahora tienes más líquido para gastar. La vida puede parecer ahora más fácil, pero esto no es cierto, no nos tenemos que engañar ni promover hábitos que no nos van a beneficiar. El problema sigue siendo que recurrimos a préstamos de reunificación porque hemos gastado más de lo que ingresamos.

Una de las cosas que podemos hacer es prepararnos para el futuro y establecer metas para ahorrar ya que hacerlo, será crucial. Si no te marcas unas metas de ahorro y eres consciente de ello, siempre tendrás que confiar en préstamos cuando las cosas empiezan a ir mal. Una opción es empezar a pensar en tu jubilación y empezar a ahorrar mensualmente con una cuenta ahorro, además, este dinero servirá de colchón si algún imprevisto surgiera, como perder el trabajo.

Otro consejo es que más vale tarde que nunca. Empieza a ahorrar temprano porque nunca es demasiado tarde para comenzar. Debido al interés compuesto, incluso cuando las tasas son bajas, si empiezas a ahorrar anticipadamente, no tendrás que ahorrar tanto como alguien que comienza a ahorrar más adelante.