Los retos de las consejeras cordobesas

El cambio de gobierno acometido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tenido a una cordobesa como gran protagonista. La hasta ahora directora gerente del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, se ha hecho cargo de la cartera de Salud, la más complicada del Ejecutivo andaluz y con muchos retos por delante. Su nombramiento causó gran sorpresa, no tanto como la continuidad de Rosa Aguilar, aunque en este caso sí resultó llamativo la cartera asignada: Justicia. Sorpresas al margen, lo cierto es que las dos consejeras tienen por delante grandes retos en Córdoba, donde se les exigirá más aún por aquello de ser de la tierra y donde hay no pocos temas pendientes de resolver en sus respectivas áreas de gestión.

Justicia

A la exalcaldesa Rosa Aguilar le va a tocar hacer frente al traslado de la Ciudad de la Justicia a Noreña un asunto que, aunque ya está encarrilado, no deja de ser complejo y que llevará desde el verano hasta inicios del año que viene. Esta es la parte final de un proyecto que se ha prolongado durante años y, si todo sigue según lo previsto, puede que sea una de las primeras medallitas en colgarse. Podría ser si en medio de este traslado no salpicaran las reivindicaciones lógicas de los sindicatos, que exigen la implantación de un juzgado 24 horas –y que prometió la propia Junta de Andalucía–, así como más personal para el consejo específico que se ha habilitado para resolver los casos de cláusulas suelo. La situación es bastante angustiosa para los trabajadores del sector de justicia, que llevan años reclamando un trato más favorable por parte de la Administración. Los argumentos de la plantilla son de peso y hasta el presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y el juez decano, Miguel Ángel Pareja, han apoyado las reivindicaciones de los trabajadores. Aguilar no tiene experiencia en asuntos de justicia, pero sí es de las que se bajan al ruedo y no le importa negociar lo que haya que negociar. Los sindicatos ya han empezado sus protestas y continuarán durante los próximos meses, por lo que si este frente no se cierra a tiempo puede generar un verdadero problema. La falta de plantilla, que lleva más de 30 años sin actualizarse, o las carencias materiales y de personal de las sedes judiciales de la provincia son otros de los asuntos por los que se enfrentará la consejera Rosa Aguilar que, con su cargo, también tendrá competencias sobre la Policía Autonómica y la atención a las víctimas de violencia de género. Ella misma ha dicho que su primer reto será lograr un pacto de Estado contra esta lacra.

Salud

Marina Álvarez tiene la cartera más difícil de todo el Gobierno. La sanidad es un área muy sensible que ha sufrido, además, los recortes de la crisis y que, en algunas provincias, ha provocado una respuesta ciudadana que no se ha sabido gestionar desde la Junta de Andalucía. Álvarez, una profesional de reconocido prestigio en la investigación del cáncer del mama, deja también en Córdoba algunos retos pendientes. Se puede empezar por el que ha sido más polémico, la privatización del parking del Hospital Universitario Reina Sofía, un proyecto que suponía el pago de tarifas por aparcar en el hospital y que permitía al SAS conseguir la financiación para el Materno Infantil. La contestación ciudadana fue inmediata y, de hecho, a Salud no le quedó otra que renunciar al proyecto, que ahora se ha quedado en manos del Ayuntamiento. La Junta ha podido ganar tiempo, pero lo cierto es que el parking necesita un arreglo y los cordobeses siguen esperando el plan de modernización del hospital más de una década después. La relación de Álvarez con los sindicatos no ha sido especialmente buena y éstos le seguirán exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. Igualmente, la fuga de médicos que cada vez es más preocupante en Córdoba será otro de los asuntos que tenga que solucionar. Álvarez reconoció ayer que tiene “un reto importante que no es fácil”, pero se ha mostrado convencida de que “con esfuerzo, trabajo y dedicación, y con la suerte de contar con los profesionales de la sanidad pública andaluza, podremos seguir mejorando y avanzando”.