"El reto del PSOE es que todos superen la crisis en igualdad"

El alcalde de Rute y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ocupa desde el pasado octubre la Secretaría Provincial del PSOE, un cargo en el que sucede a Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía. "Conseguir que los problemas que tienen las familias más necesitadas, como el desempleo, la pobreza energética o la exclusión social, que siguen existiendo por mucho que digan que estamos saliendo de la crisis, son nuestros principales deseos. El PSOE ofrecerá las respuestas necesarias", defiende.

-¿El PSOE sale fortalecido del último congreso?

Era fundamental para el funcionamiento adecuado del PSOE que Crespín tuviera dedicación exclusiva"

-Totalmente. Tenemos el sistema más democrático, transparente y participativo del sistema de partidos para elegir a los líderes y a los órganos de dirección, que son las primarias. Se trata no sólo de la votación directa de cada militante, sino que lo hacemos de forma pública, confrontando ideas y matices. Es la democracia en su estado más puro. Cuando el debate es constructivo, el resultado siempre es enriquecedor para la organización. El proyecto que encabecé logró más del 90% del apoyo de la militancia en Córdoba y supone añadirle fortaleza y unión al partido.

-¿Cuáles son sus principales retos como secretario provincial?

-El PSOE siempre ha sido garantía de desarrollo económico y progreso en la provincia, en todos y cada uno de los municipios. Tenemos 45 alcaldes que gobiernan en otros tantos municipios, y compañeros que desde la oposición están construyendo una alternativa que merezca la confianza mayoritaria de sus vecinos en las próximas elecciones de 2019. Ahí radica el reto del PSOE: seguir siendo esa herramienta útil para el progreso y el cambio de la calidad de vida de nuestros vecinos. Se traduce en mantener alcaldías, conseguir gobiernos en ayuntamientos donde ahora estamos en la oposición y mantener la Diputación. A la institución provincial le hemos dado la vuelta y se ha convertido de nuevo en el aliado de los ayuntamientos para desarrollar servicios públicos e infraestructuras de calidad.

-¿Se han marcado algún número de municipios como objetivo ideal en las municipales?

-No hay un número que te marques como reto. Las elecciones municipales siempre tienen resultados agridulces si se compara municipio a municipio, pero el reto global es mantener esos 45 ayuntamientos.

-Parecía que el partido llegaba al congreso con los deberes hechos, pero lo que se vivió allí fue muy diferente...

-Los congresos siempre tienen ese componente de negociación hasta el último momento para lograr el mayor de los respaldos y el mayor de los apoyos para salir fortalecidos. El trabajo que se hizo mereció la pena, el respaldo fue importantísimo y, teniendo en cuenta que los procesos internos tienen siempre ese componente de negociación para intentar aglutinar en torno a un proyecto distintas visiones e ideas, hemos salidos fortalecidos. Realmente creemos en ese sistema democrático de participación de la militancia.

-Todavía no ha quedado claro en qué asuntos surgieron los puntos de fricción con Rafaela Crespín y su equipo.

-Había muy pocas cuestiones que nos separasen y, por esa razón, se alcanzó un acuerdo rápido y no llegamos los dos a las primarias. Luego hubo distintos matices sobre la posición de los órganos de dirección o de formas. Eso siempre se deja para el día del congreso. No conozco ninguno que haya terminado pronto por muy clara que pareciera la cuestión. Es responsabilidad de los delegados aprovechar hasta el último minuto para que el consenso fuera posible. Y el resultado fue espectacular, con más del 90% de apoyo.

-La diputada provincial Dolores Amo sale fortalecida en el organigrama, ocupando una posición por encima de Rafaela Crespín. ¿Qué aporta Amo al partido?

-El carácter de Lola de afabilidad, experiencia municipal, conocimiento de los militantes y su capacidad de trabajo y gestión política que ha demostrado en la Diputación son un aval con el que yo quería contar. Junto a ella, la secretaria de Organización, Rafi Crespín, que también es una persona con mucha experiencia en la vida política. Y ha quedado un órgano de dirección que combina a la perfección la veteranía con la fuerza y la capacidad de innovar de la juventud. El objetivo último es mejorar la vida de los cordobeses.

-¿Por qué el secretario provincial del PSOE puede compaginar este cargo con los de alcalde de Rute y presidente de la Diputación y la secretaria de Organización no puede seguir siendo delegada del Gobierno de la Junta?

-Es un acuerdo al que habíamos llegado dentro del pacto inicial. Estábamos ambos de acuerdo en que una figura tan importante como la Secretaría de Organización sí tenía que estar en el día a día del partido. Era fundamental para el funcionamiento adecuado de la organización. Los dos lo vimos así y lo consensuamos.

-¿Qué herencia recibe Rafaela Crespín de usted como anterior secretario de Organización?

-No hay más secreto que mucho trabajo. Hay que estar en contacto permanente con todas las agrupaciones de la provincia para conocer sus necesidad y atender problemas puntuales. Eso exige mucho tiempo y mucha responsabilidad.

-¿Le daba respeto medirse a los sanchistas?

-Me dan respeto los procesos democráticos de elección. En cualquier caso, sabía que contaba con un apoyo muy importante para ser secretario general. La prestación de avales fue mayoritaria y no fue necesaria ni la votación.

-¿Cuál fue su sensación al conocer que Rafaela Crespín quería pelear por el liderazgo del partido en Córdoba?

-Este sistema permite que cualquier compañero tenga la opción de ser precandidato. Es una cuestión legítima, pero es verdad que sólo nos separaban matices y muchas cosas nos unían. Por eso, en cuanto nos sentamos, llegamos a un acuerdo rápido.

-¿Fue una sorpresa?

-Siempre es una sorpresa que un compañero tenga esa valentía. Es algo absolutamente legítimo que yo respeto.

-Volvamos a hablar de herencias. ¿Cuál ha sido la de Juan Pablo Durán para el PSOE cordobés?

-El trabajo del anterior secretario general, si lo mides en cuanto a resultados, es incuestionable. De las últimas cinco elecciones, hemos ganado en cuatro de ellas. Sólo perdimos la segunda convocatoria de las generales. Hubo victoria en las autonómicas, en las municipales… Los resultados son muy importantes.

-¿Y algo que sí haya que cambiar en el partido?

-Hay propuestas que podrían parecer básicas o esenciales, pero que hay que mejorar. Por ejemplo, la participación de la militancia, que exista una cercanía permanente con los órganos de dirección. También apuesto por un PSOE feminista. Entiendo que la igualdad es nuestra bandera y ha sido la principal víctima de la crisis económica y de las políticas del PP. No podemos dar más pasos hacia atrás. Y un partido que mire de cara a la juventud y que apueste por la formación de toda la militancia para que haya la máxima garantía.

-¿Juan Pablo Durán forma parte del pasado o es un activo para el PSOE cordobés?

-Es el presidente del Parlamento de Andalucía, la segunda autoridad andaluza, y claro que tiene un papel importante dentro del partido.

-¿Cuál ha sido su mayor logro en política durante su etapa como secretario provincial?

-En política, como en el deporte, el trabajo se mide con los resultados. Y el resultado ha sido importante. Su trabajo ha sido clave.

-El PSOE ya ha finalizado la renovación de sus agrupaciones locales. ¿Qué calendario manejan para las municipales?

-Hemos terminado el proceso de renovación de todos los órganos y las agrupaciones municipales. Y eso tiene mucho que ver con la convocatoria de elecciones municipales de 2019. A nadie se le escapa que los secretarios generales tienen mucho que decir a la hora de confeccionar listas y elegir candidatos. Es una labor que llevamos muy adelantada, porque no hemos parado de trabajar, y estoy seguro de que con la libertad de elegir a las mejores mujeres y hombres concurriremos a las elecciones con garantías de revalidar las alcaldías que ya tenemos.

-¿Van a repetir los alcaldes o se esperan sorpresas?

-Eso entra en la autonomía de cada agrupación. Un alcalde siempre es un aval para que vuelva a solicitar la confianza de sus vecinos. En cualquier caso, cada municipio tiene sus particularidades.

-¿Qué espera de Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba, desde el punto de vista electoral?

-El Ayuntamiento de Córdoba es capital. Isabel Ambrosio está realizando una labor importante para construir esa ciudad que todos queremos, en la que todos tenemos cabida. Está trabajando para resolver cuestiones que llevaban demasiado tiempo paralizadas, como la Ronda del Marrubial, Rabanales 21, el Cercanías… Y está consiguiendo logros importantes para el progreso de la ciudad. Estoy convencido de que volverá a contar con la confianza renovada de los cordobeses y volverá a ser la alcaldesa de la ciudad.

-¿La ve con fuerza para mantenerse en la Alcaldía?

-Claro que sí. Conozco perfectamente sus capacidades, el tesón que pone en su trabajo.

-¿Isabel Ambrosio es entonces la apuesta del PSOE como candidata al Ayuntamiento de Córdoba en 2019?

-Sí. Lo que no vería normal es que fuese de otra forma. Isabel Ambrosio va a ser la candidata a la ciudad de Córdoba porque está realizando una labor importante por esta ciudad, no exenta de dificultades, con una corporación local con una composición que obliga a un esfuerzo mayor a la hora de buscar el consenso y el apoyo a las iniciativas que se llevan al Pleno, pero Isabel está sabiendo trabajar para sacar adelante las cuestiones importantes.

-La Diputación acaba de aprobar el presupuesto de 2018 entre críticas de la oposición. ¿Estamos ya en modo preelectoral también en la institución provincial?

-Arrancamos el mandato con la unanimidad de todos los grupos políticos para aprobar el presupuesto de 2016, algo que no había pasado nunca. El trabajo sigue siendo el mismo, así que es lógico que cada grupo quiera trabajar por sus intereses electorales. Pero lo importante para nosotros es cumplir el compromiso de tener aprobado el presupuesto cuando empiece el año para ser operativos. En 2018 dedicaremos uno de cada cuatro euros a políticas sociales, apostaremos por el desarrollo económico y volcaremos los recursos sobre los ayuntamientos, que al final es a quien nos debemos. En 2017 no sólo hemos sido capaces de desarrollar las inversiones previstas, sino que a mitad de año planteamos un nuevo plan económicamente sostenible que ya está puesto a disposición de todos los municipios.

-Para un vecino de cualquier municipio de la provincia debe ser difícil seguir la actualidad de la Diputación, a la vista del panorama tan distinto que en el último Pleno trazaron el PP y el cogobierno. ¿A quién creemos?

-Es algo fácilmente comprobable. Es cierto que el PP ha cogido un recetario y lo repite hasta la saciedad, independientemente de su veracidad. No es que aplique la posverdad, sino que está continuamente en la prementira. Da igual cómo se lo demuestres, que ellos siguen mintiendo. Hay informes técnicos sobre la liquidación del ejercicio 2016, por ejemplo, que dicen que el grado de ejecución del presupuesto fue de un 84%, que es récord histórico en la Diputación desde que hay datos. Por supuesto, muy por encima de los años del PP, cuando la ejecución rondaba el 70%. A pesar de eso, Andrés Lorite sigue erre que erre diciendo que no ejecutamos y lanzando mensajes negativos. En el último Pleno, hasta fue capaz de decir que el Gobierno central estaba poniendo más de 60% de la financiación para la dependencia, y la Junta el 40%. Eso no se lo cree ni quien lo está diciendo, pues la Junta de Andalucía está haciendo el esfuerzo de poner el 80% del coste, cuando debería haber un equilibro de 50/50. Son datos perfectamente contrastables. Lo único que consigue cuando falta a la verdad de manera tan descarada es que tu credibilidad quede por los suelos.

-¿El cogobierno va a permanecer unido hasta el último día o veremos la escenificación de una ruptura cuando se acerquen las elecciones?

-Yo creo que sí, porque está construido sobre una base sólida y real. Coincidimos en las líneas de actuación y las estamos llevando a cabo, como el respaldo a los municipios. No hemos dicho nunca que estemos políticamente de acuerdo al 100%, lo que se ha evidenciado a la hora de las mociones políticas, en las que cada grupo defiende sus posturas. Pero en lo esencial sí que estamos de acuerdo y espero que el pacto se mantenga hasta el último momento.

-Como alcalde de Rute, ¿cree que la situación de sus vecinos ha cambiado en los últimos año, que empieza a salirse de la crisis?

-La situación ha mejorado. Existe un clima de mayor alegría al plantear iniciativas empresariales, por ejemplo, pero no todo el mundo está saliendo de la crisis. Y ahí está el reto de la izquierda y del PSOE, que todos puedan salir de la crisis en similares condiciones.

-¿Qué le pide al año nuevo que empieza mañana?

-En lo personal, salud para todo el mundo. Que 2018 venga cargado de trabajo, que haya esperanza y para nosotros, que somos compañeros de profesión [Antonio Ruiz es periodista] que venga cargado de buenas noticias. Y en lo público, que el Gobierno central deje de estrangular a los ayuntamientos y nos permita gestionar nuestros recursos; que las peonadas no sean una condición para acceder a las ayudas públicas, y que todos salgamos de la crisis en igualdad de condiciones sin dejar a nadie atrás.